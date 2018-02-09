Финалистов "Лидеров России" включат в программу подготовки высшего кадрового резерва

СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Финалисты конкурса "Лидеры России" смогут пройти тренинги в рамках программы подготовки высшего кадрового резерва, сообщил директор Высшей школы госуправления РАНХиГС, руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

"Тренинги для нового набора (в программу подготовки кадрового резерва - прим. ТАСС) начнем весной этого года. Набор будет в том числе из числа финалистов конкурса "Лидеры России", - сказал Комиссаров в пятницу журналистам в Сочи, где проходит финал конкурса "Лидеры России".

Программа подготовки высшего кадрового резерва была разработана РАНХиГС. Тренинги направлены на развитие лидерских качеств и повышения эффективности работы в команде.

Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей".

Данная платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходит с 6 по 11 февраля, прошли 300 человек.