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Финалистов "Лидеров России" включат в программу подготовки высшего кадрового резерва

Общество
9 февраля, 19:50 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, февраля. /ТАСС

Программа подготовки высшего кадрового резерва была разработана РАНХиГС

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СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Финалисты конкурса "Лидеры России" смогут пройти тренинги в рамках программы подготовки высшего кадрового резерва, сообщил директор Высшей школы госуправления РАНХиГС, руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

СПЕЦПРОЕКТ

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России"

Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

"Тренинги для нового набора (в программу подготовки кадрового резерва - прим. ТАСС) начнем весной этого года. Набор будет в том числе из числа финалистов конкурса "Лидеры России", - сказал Комиссаров в пятницу журналистам в Сочи, где проходит финал конкурса "Лидеры России".

Программа подготовки высшего кадрового резерва была разработана РАНХиГС. Тренинги направлены на развитие лидерских качеств и повышения эффективности работы в команде.

Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей".

Данная платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

Галерея
39 фото

39 наставников, которые примут участие в финале конкурса "Лидеры России"

О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходит с 6 по 11 февраля, прошли 300 человек.

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