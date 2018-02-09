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Детское отделение открылось в петербургском онкоцентре

Общество
9 февраля, 20:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

В детском отделении центра 25 палат

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© Наталия Михальченко/TACC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Детское отделение открыли в пятницу в Санкт-Петербургском научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи (онкологической).

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"Собранный в одном месте полный спектр диагностических и лечебных возможностей сделает онкологическую помощь детям в Петербурге одной из лучших в стране", - сказал на открытии детского отделения центра его директор Владимир Моисеенко.

Детское отделение вместе с докторами и средним медперсоналом перевели из 31-й больницы, где оно занимало помещения площадью 500 кв. метров, в пять раз меньше, чем под него о вели в онкоцентре. В детском отделении центра 25 палат, в палате размещают по 1-2 ребенка, а также блок реанимации и интенсивной терапии на шесть коек.

"Очень важно, что дети смогут здесь не только лечиться, но и играть, общаться, учиться, когда состояние здоровья это позволяет", - отметила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.

Санкт-Петербургский научно-практической центр специализированных видов медицинской помощи (онкологической) открыт в поселке Песочный в северном пригороде Петербурга в 2011 году. За 2017 год здесь было выполнено 11,413 тыс. операций, 27,5 тыс. больных получают здесь химиотерапию.

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