Ставрополье может принимать до 15 тыс. туристов из Греции в год

СТАВРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края разработают программу по привлечению туристов из Греции. Транспортная логистика позволяет принимать на курортах Кавказских Минеральных Вод (КМВ) до 15 тыс. отдыхающих из этой страны, сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Содружество санаторно-курортных учреждений КМВ", председатель комиссии по развитию туристско- рекреационного потенциала муниципальных образований Всероссийского совета местного самоуправления Константин Гамаюнов.

"Сегодня туристический потенциал Греции - в среднем три рейса на КМВ в неделю, грубо говоря 1,3 тыс. человек в месяц. С учетом, что регион Кавказских Минеральных Вод является круглогодичным курортом, мы можем принимать из Греции 15 тыс. туристов в год", - сказал он.

По мнению Гамаюнова, именно Греция обладает наибольшим туристическим потенциалом для курортов Ставропольского края, хотя растет и турпоток из Китая. "Греция выглядит более выигрышно, потому что в регион КМВ налажены прямые авиарейсы. Есть квоты на воздушные перелеты "Минеральные Воды - Солоники" и авиакомпании, готовые предоставить свои борта. С Китаем и многими странами Азии, Ближнего Востока возникает проблема авиационной доступности: нет прямого рейса в регион КМВ, существуют трудности по квотам", - пояснил эксперт.

Акцент планируется сделать на оздоровительном и лечебном туризме. "В ближайшие дни министерством по туризму Ставропольского края будет разработана программа по привлечению греческих туристов. Предложения будут согласованы с Ростуризмом и переданы греческой стороне. Министерством по туризму Греции будет рассмотрена доктрина двустороннего туристического обмена с учетом предложений Федерального агентства по туризму", - отметил Гамаюнов.

Ценовая политика курортов Кавминвод также может привлечь туристов, считает эксперт. "Стоимость средней путевки укладывается в 100 евро в день на человека. Это те деньги, которые граждане Греции со средним доходом 1,5 тыс. евро в месяц могут легко себе позволить. (…) Поэтому сегодня мы имеем все составляющие, чтобы развернуть турпоток из Греции, сориентированный на Европу, в сторону лечебных курортов Кавказских Минеральных Вод", - пояснил он.

Как сообщал ТАСС, в сентябре 2017 года министр туризма Греции Елена Кундура и заместитель министра культуры России Алла Манилова подписали заявление о проведении перекрестного года туризма Россия - Греция 2017-2018. Подписание было инициировано греческой стороной в продолжение успешно проведенного перекрестного года туризма в 2016 году. По итогам перекрестного года число греческих туристов в России выросло на 8%, а в прошлом году - на 17%. Немаловажную роль в этом сыграло упрощение визового режима между странами.