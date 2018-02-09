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Ставропольский край перечислил наибольшую сумму по экологическому сбору в СКФО

Общество
9 февраля, 20:42 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 9, февраля. /ТАСС

Средства экологического сбора поступают в федеральный бюджет и должны быть направлены на реализацию региональных программ в сфере обращения с отходами

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НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Ставропольский край перечислил наибольшую сумму экологического сбора среди других регионов в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 году - более 14 млн рублей, сообщил в пятницу начальник департамента Росприроднадзора по округу Роман Саркисов.

"Наибольший вклад по взысканию экологического сбора в СКФО внес Ставропольский край, далее идут управление Росприроднадзора по Карачаево-Черкесии (более 4 млн рублей) и управление в Республике Дагестан (более 2 млн рублей)", - сказал Саркисов на итоговом совещании территориальных органов ведомства в Нальчике.

Территориальными органами Росприроднадзора в СКФО сформирован перечь предприятий - производителей, обязанных обеспечить утилизацию отходов от использованных товаров. Таких потенциальных предприятий в округе насчитывается более 650.

Саркисов напомнил также, что средства экологического сбора поступают в федеральный бюджет и должны быть направлены на реализацию региональных программ в сфере обращения с отходами. С 2017 года, в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство об отходах производства и потребления производители и импортеры товаров обязаны обеспечить утилизацию выпущенной, ввезенной продукции в конце ее жизненного цикла или уплатить экологический сбор.

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