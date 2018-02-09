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Технологический госуниверситет Адыгеи первым в стране запустил проект "Бережливый вуз"

Общество
9 февраля, 21:18 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 9, февраля. /ТАСС

Проект определяет и устраняет проблемные зоны в деятельности вуза

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МАЙКОП, 9 февраля. /ТАСС/. Майкопский государственный технологический университет (МГТУ) первым в России запустил проект "Бережливый вуз", делающий ставку на потребности студентов и преподавателей для повышения качества подготовки специалистов, сообщила в пятницу ректор вуза Саида Куижева.

"Мы первыми в России запустили проект "Бережливый вуз", приурочив ко Дню российской науки. Он подразумевает особую схему управления университетом, основанную на принципах эффективного управления ресурсами, внимании к нуждам обучающихся и преподавателей и всестороннем использовании интеллектуального потенциала", - сказала она.

Проект определяет и устраняет проблемные зоны в деятельности вуза. Его суть - в создании комфортных для сотрудников и для студентов условий в университете. Это и организация рабочего места преподавателя, и новая система подачи жалоб и предложений от студентов, и оптимизация расходов на коммунальные услуги, и внедрение современных технологий для хранения и обработки данных. В вузе вводится электронный документооборот и создается единая информационная сеть, благодаря которой каждый сотрудник будет всегда находиться в постоянном контакте с вузом, вне зависимости от своего месторасположения, пояснила Куижева.

"Проект можно назвать эффективным, когда мы выполним ряд контрольных показателей. В частности, скорость оформления документации для студентов не должна превышать 10 минут, а время подготовки любой справки для студента - не более одного дня. Заседания в вузе не должны длиться более часа, а очереди студентов на оформление документов вообще должны быть исключены", - добавила ректор.

Разработанные при содействии госкорпорации "Росатом" проекты со словом "бережливый" в названии в Адыгее начали реализовываться с октября 2017 года. Пилотной стала сфера здравоохранения, где запустили проект "Бережливая поликлиника", сейчас в него уже включены четыре поликлиники республики. Орган исполнительной госвласти региона реализует проект "Бережливое правительство". В проект "Бережливое производство" включился ряд предприятий - "Картонтара", Майкопский пивоваренный завод, Майкопский редукторный завод.

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