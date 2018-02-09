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Инвестор закупил оборудование для межрайонной больницы Адыгеи на 70 млн рублей

Общество
9 февраля, 20:13 UTC+3

Новый ангиограф приобретен на условиях государственно-частного партнерства

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МАЙКОП, 9 февраля. /ТАСС/. Оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний стоимостью 70 млн рублей закуплено в Адыгее на условиях государственно-частного партнерства, его установят в межрайонной больнице, сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"Новый ангиограф стоимостью 70 млн рублей приобретен в Адыгее на условиях государственно-частного партнерства. Соглашение с инвестором было предварительно заключено на первом инвестфоруме в Адыгее в конце прошлого года. Новое оборудование, которое будет способствовать снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в республике, установим в Адыгейской межрайонной больнице имени К. М. Батмена", - сказал он.

Прибор позволит более оперативно оказывать помощь жителям трех муниципалитетов республики - города Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов. До сих пор в Адыгее действовал только один ангиограф - в республиканском сосудистом центре в столице региона, пояснил глава Минздрава республики.

"Установить ангиограф в межрайонной больнице рекомендовали наши кураторы из Чазовского центра (Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства здравоохранения Российской Федерации), проанализировав нашу логистику. Работать оборудование будет в системе ОМС, для пациентов это бесплатная услуга. Мы сможем оперативно проводить эндоваскулярные вмешательства, делать операции на сердце", - отметил Меретуков.
Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в Адыгее находится на первом месте, добавил министр.

Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний обсудили в пятницу в рамках совещания, которое в режиме видеоселектора провела с регионами заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Она поставила задачи по совершенствованию системы медицинской помощи в этой сфере. Это создание новых сосудистых центров, приобретение ангиографов, увеличение количества эндоваскулярных вмешательств, обучение медперсонала.

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