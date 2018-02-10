Российские дипломаты отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сотрудники центрального аппарата МИД и российских загранучреждений отмечают в субботу профессиональный праздник - День дипломатического работника. Именно 10 февраля 1549 года датируется первое письменное упоминание о Посольском приказе, когда царь Иван Грозный поручил думному дьяку Ивану Висковатому "посольское дело вести". За без малого 500 лет произошло множество событий, но принцип работы остался неизменным: отстаивание интересов Отечества, внешняя политика является продолжением внутренней.

"Оставленное нам наследие ко многому обязывает. Тем более что ситуация в мире не становится спокойнее", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, поздравляя коллег.

Приоритеты на мировой арене

Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании сотрудникам и ветеранам МИД напомнил об основных приоритетах работы - отстаивании ключевой роли ООН в мировых делах, консолидации международного сообщества в борьбе с угрозой терроризма, укреплении основ стратегической стабильности и режимов нераспространения оружия массового уничтожения. "Международная обстановка складывается весьма непросто, но, несмотря на очевидные трудности, вы многое делаете, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития России, активно защищаете права российских граждан и соотечественников за рубежом", - сказал он.

"Дипломат на посту находится круглые сутки: в любой момент в какой-то части мира может произойти нечто, что потребует быстрой и грамотной реакции на основе хорошего анализа, который тоже должен быть экспресс-анализом", - обратил внимание глава МИД РФ.

Одной из главных проблем, порождающих другие, является кризис договороспособности западных партнеров. Подтверждением тому служат общее положение дел в Северной Африке и на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, обстановка на Украине и ситуация с реализацией соглашения по иранской ядерной программе, плачевное состояние российско-американских отношений. В Москве напоминают: попытки изолировать Россию и превратить ее в ведомое государство обречены на провал.

"Будем развивать наши партнерские, рабочие контакты со всеми странами, которые разделяют наш подход, - заявил Лавров. - Всегда будем открыты к тесному и честному взаимодействию на основе равноправия, взаимного уважения и баланса интересов".

Опора на традиции

Одним из первых дипломатических вояжей значится визит в Константинополь в 838 году, когда Русь была впервые представлена при дворе византийского императора как самостоятельное государство. Стоит особо выделить и "великое посольство" Петра Первого 1697-1698 годов.

"Посольский приказ" неоднократно менял официальную вывеску - министерство, коллегия, наркомат, а впервые нынешнее название появилось в сентябре 1802 года, министр именовался канцлером и был вторым лицом после императора. Многим победам страна обязана канцлеру Александру Горчакову - представителю первого выпуска Царскосельского лицея. После Крымской войны (1853-1856) он сумел вывести Россию из международной изоляции и вернул ей позиции военной морской державы. Пробовал себя на дипломатическом поприще и еще один лицеист - Александр Пушкин.

С "приказом" связаны и другие имена - Афанасия Ордина-Нащокина, Александра Грибоедова, Федора Тютчева, наркома Георгия Чичерина, министра Андрея Громыко.