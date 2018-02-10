Спасший Краков от уничтожения в 1945 году разведчик Алексей Ботян отмечает 101-летие

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Разведчик и Герой России Алексей Ботян, возглавлявший разведгруппу, которая спасла Краков от уничтожения весной 1945 года отступающими войсками вермахта, отмечает в субботу 101-летие.

Алексей Ботян © Пресс-служба СВР

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов, с днем рождения Алексея Николаевича Ботяна, ставшего прообразом героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь", поздравил директор СВР Сергей Нарышкин. "Для многих россиян Вы являетесь легендарным разведчиком, на счету которого не один ратный подвиг, в том числе спасение прекраснейшего города Кракова от разрушения фашистами. Для нас, Ваших коллег, Вы - пример высокого профессионализма и беззаветного служения Отечеству!" - говорится в поздравлении Нарышкина.

"И сегодня, 10 февраля, мы поздравляем Вас не просто с очередным Днем рождения, а с первой годовщиной второго столетия! - отметил глава СВР. - Мы гордимся Вами, мы берем с Вас пример! Я очень рад, что Вы бодры, энергичны, окружены заботой и любовью родных и коллег! А в шахматах у Вас по-прежнему первый юношеский разряд!".

От себя лично и от всех сотрудников СВР России Нарышкин пожелал ему доброго здоровья, бодрости духа, жизненной энергии, долголетия и счастья.

Биография

Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в селе Чертовичи Ошмянского уезда Виленской губернии Российской империи (сейчас - Воложинский район Минской области Белоруссии) в крестьянской семье. В марте 1921 года село Чертовичи вошло в состав Польши. По окончании школы был призван в польскую армию, в составе которой, командуя расчетом зенитного орудия, в сентябре 1939 году участвовал в боях с немцами. Под Варшавой сбил три самолета Junkers ("Юнкерс").

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В октябре 1939 года получил гражданство СССР, преподавал в школе. Ушел на фронт с парада 1941 года на Красной площади, участвовал в обороне Москвы, проводя рейды по тылам немецких войск в районе Яхромы. В 1942 года прошел специальную подготовку и с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника. В составе оперативной партизанской группы "Олимп" прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

После войны 40 лет служил в центральном аппарате внешней разведки, консультировал сотрудников спецподразделения "Вымпел". Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени, нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности". Владеет немецким, польским и чешским языками. Был женат на Гелене Гинцель (чешка). У него дочь, внучка и правнуки.

Операция под Краковым

Одной из самых известных в биографии Алексея Ботяна стала операция по освобождению польского Кракова зимой 1945 года. Разведчикам удалось обнаружить и 18 января 1945 года уничтожить в Ягелонском замке (Новы-Сонч, Краковское воеводство) склад взрывчатки, предназначенной для минирования культурных памятников Кракова, Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец.

Операции советских разведчиков, сорвавших секретный план гитлеровцев по уничтожению одного из красивейших городов Европы - Кракова, была посвящена кинолента "Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу". Лишь 9 мая 2007 года указом президента России Владимира Путина Алексею Ботяну было присвоено звание Героя России. В районе городка Илжи, где в ходе операции в годы войны из тюрьмы были освобождены несколько сот польских патриотов, был установлен обелиск действовавшим в тех местах польским партизанским отрядам, где выбито и имя лейтенанта Алеши Ботяна.

Алексею Ботяну был посвящен алмаз в 100,45 карата.

Получая в 2013 году общественную премию апостола Андрея Первозванного "Вера и верность", он призвал молодое поколение всегда с надеждой смотреть в будущее, несмотря на самые сложные жизненные обстоятельства. В интервью издающейся в ФРГ газете "Русская Германия" в 2009 году он сказал, что ему тяжело видеть негативное отношение Польши к России. Он напомнил, что именно Советский Союз спас восточноевропейские страны от фашизма, а для поляков по генеральному планы нацистов "Ост" планировалась их быстрая и полная германизация, в Польше были расстреляны видные политические деятели, закрыты все высшие и средние учебные заведения и созданы шесть лагерей смерти. Разведчик добавил, что особым подарком для него стала благодарность поляков, которые разговаривали с ним летом 2008 года во время съемок в Польше фильма "Счастье разведчика".