Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прибытие первого поезда в Ленинград после прорыва блокады повторили через 75 лет

Общество
10 февраля, 15:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, февраля. /ТАСС

Реконструкцию прибытия блокадного поезда организовала Октябрьская железная дорога

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4947006.stepNow *12 +1}} - 6 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4947006.sliderLength-1}}
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
Выбор редакции
Российские болельщики перекричали южнокорейцев во время хоккейного матча в Аняне 10 февраля, 10:22
Сборная дипломатов "Красная машина" обыграла канадцев в матче в честь юбилея Суперсерии-72 10 февраля, 5:03
Истребитель Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России 9 февраля, 19:15
Церемония открытия Олимпиады-2018 прошла под лозунгом "За мир во всем мире" 9 февраля, 17:41
В жилом доме на севере Петербурга взорвался газовый баллон 9 февраля, 15:35
В Лондоне открылся фестиваль орхидей 9 февраля, 15:16
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4947006'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4947006'].sliderLength - 1}}
+
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Петербуржцы встретили в субботу на Финляндском вокзале паровоз военной поры, прибывший в честь 75-летия восстановления железнодорожного сообщения осажденного Ленинграда с Большой землей. Реконструкцию прибытия блокадного поезда организовала Октябрьская железная дорога, сообщили в пресс-службе ОЖД.

СПЕЦПРОЕКТ

900 дней жизни

История блокадного Ленинграда

"К перрону Финляндского вокзала прибыл ретропоезд, сформированный из исторического подвижного состава, во главе с паровозом серии "Эр". Инсценировка встречи солдат с жителями осажденного города позволила гостям мероприятия погрузиться в атмосферу событий 75-летней давности, когда такой же состав доставил в осажденный Ленинград первый после прорыва блокады груз с продовольствием", - рассказали в пресс-службе.

75-лет назад такой же состав впервые проехал по временной железнодорожной линии Шлиссельбург - Поляны протяженностью 33 км, которую построили всего за 17 дней.

Как рассказал ранее директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов, состав для сегодняшней акции сформировали из экспонатов железнодорожного музея - вагонов и паровоза, который находится в рабочем состоянии. Он в точности повторяет тот паровоз, который прибыл в Ленинград в феврале 1943 года. Он сохранился до сих пор, однако стоит без движения.

Смотрите также
Сюжет трехмерной панорамы воссоздает события 13 января 1943 года у деревни Арбузово Ленинградской области

"Вспомним о тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу..."

Для театрализованной реконструкции использовалась форменная одежда тех времен, которая также хранится в фондах музея. Поезд прибыл на действующую платформу, его встречали железнодорожники, пассажиры вокзала, петербуржцы и представители ветеранских организаций.

Временная железнодорожная линия Шлиссельбург - Поляны, построенная в 1943 году, сразу после прорыва блокады Ленинграда, вошла в историю как Дорога Победы, но современники использовали и другое название - "коридор смерти": она проходила в непосредственной близости от линии фронта и постоянно обстреливалась. 1200 раз путь был разрушен, постоянно шло его восстановление. По дороге прошло 6 тысяч поездов, было перевезено более 4 млн тонн грузов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург блокада Ленинграда Ленинградская область Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Израиль дважды атаковал иранские и сирийские цели в Сирии и потерял F-16
2
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
3
Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят в произвольной программе командного турнира на ОИ
4
Глава ВВС: удары Израиля в Сирии стали крупнейшей с 1982 года операцией против ПВО страны
5
Российская керлингистка Брызгалова рассказала, что ее держали на допинг-контроле 1,5 часа
6
Какие шутки Сергея Лаврова вошли в историю российской дипломатии
7
Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама