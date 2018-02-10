Прибытие первого поезда в Ленинград после прорыва блокады повторили через 75 лет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Петербуржцы встретили в субботу на Финляндском вокзале паровоз военной поры, прибывший в честь 75-летия восстановления железнодорожного сообщения осажденного Ленинграда с Большой землей. Реконструкцию прибытия блокадного поезда организовала Октябрьская железная дорога, сообщили в пресс-службе ОЖД.

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"К перрону Финляндского вокзала прибыл ретропоезд, сформированный из исторического подвижного состава, во главе с паровозом серии "Эр". Инсценировка встречи солдат с жителями осажденного города позволила гостям мероприятия погрузиться в атмосферу событий 75-летней давности, когда такой же состав доставил в осажденный Ленинград первый после прорыва блокады груз с продовольствием", - рассказали в пресс-службе.

75-лет назад такой же состав впервые проехал по временной железнодорожной линии Шлиссельбург - Поляны протяженностью 33 км, которую построили всего за 17 дней.

Как рассказал ранее директор Музея железных дорог России Владимир Одинцов, состав для сегодняшней акции сформировали из экспонатов железнодорожного музея - вагонов и паровоза, который находится в рабочем состоянии. Он в точности повторяет тот паровоз, который прибыл в Ленинград в феврале 1943 года. Он сохранился до сих пор, однако стоит без движения.

Для театрализованной реконструкции использовалась форменная одежда тех времен, которая также хранится в фондах музея. Поезд прибыл на действующую платформу, его встречали железнодорожники, пассажиры вокзала, петербуржцы и представители ветеранских организаций.

Временная железнодорожная линия Шлиссельбург - Поляны, построенная в 1943 году, сразу после прорыва блокады Ленинграда, вошла в историю как Дорога Победы, но современники использовали и другое название - "коридор смерти": она проходила в непосредственной близости от линии фронта и постоянно обстреливалась. 1200 раз путь был разрушен, постоянно шло его восстановление. По дороге прошло 6 тысяч поездов, было перевезено более 4 млн тонн грузов.