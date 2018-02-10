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Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации

Общество
10 февраля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил о намерении обжаловать это решение

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Алексей Навальный

Алексей Навальный

© Александр Щербак/ТАСC

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сайт Алексея Навального, страница на сайте с одним из расследований блогера, а также соответствующий ролик на Youtube внесены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

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Как указано на сайте реестра, страницы внесены в него по основаниям, предусмотренным статьей 15.1 федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в соответствии с принятым 9 февраля решением Усть-Лабинского районного суда (Краснодарский край). Доступ к страницам пока не заблокирован.

Расследование блогера, страница с которым внесена в реестр, посвящено вице-премьеру - главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько и бизнесмену Олегу Дерипаске. Оба они назвали изложенную информацию не соответствующей действительности, а последний в заявлении, опубликованном в пятницу на странице в соцсети Instagram, сообщил о намерении "защищать свою честь и достоинство в судебном порядке".

"В Роскомнадзор поступило решение Усть-Лабинского районного суда об обеспечительных мерах по исковому заявлению. Судебное решение обязывает Роскомнадзор принять меры к ограничению доступа к информации, размещенной на ряде интернет-ресурсов", - заявили в субботу ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, в свою очередь, заявил о намерении обжаловать как действия Роскомнадзора, так и решение самого суда. "Решение Усть-Лабинского районного суда, о котором нас не уведомляли, и оно [заседание] прошло без нашего участия <...> Естественно, в ближайшее время мы ознакомимся с материалами дела и в ближайшее время будем обжаловать это решение", - написал Жданов в субботу на своей странице в Facebook, отметив, что отдельно обжалованы будут и действия Роскомнадзора, который внес "в свои реестры сайт navalny.com до вступления решения суда в законную силу (месяц со дня изготовления решения)".

Как работает реестр

При внесении сайта в "черный список" блокировка происходит не сразу. Хостинг-провайдеру этого ресурса Роскомнадзор посылает уведомление на русском и английском языке с требованием удалить запрещенное содержимое. Если тот подчиняется требованиям в течение трех дней, то сайт удаляют из реестра. В противном случае в течение суток российские операторы связи, которым Роскомнадзор рассылает актуальную версию реестра, должны заблокировать к нему доступ.

Если противоправное содержание будет удалено с сайта, то блокировку снимают, сайт исключают из реестра.

Обычные пользователи не могут посмотреть весь список заблокированных ресурсов. Однако существует возможность проверить наличие конкретного сайта, страницы или IP-адреса в реестре через официальный сайт единого реестра - eais.rkn.gov.ru.

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Приходько, Сергей Эдуардович Дерипаска, Олег Владимирович
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