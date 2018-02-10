Финалистов "Лидеров России" могут штрафовать за опоздания или пользование смартфоном

СОЧИ, 10 февраля. /ТАСС/. Финалистов конкурса управленцев "Лидеры России" могут штрафовать за опоздание или несанкционированное использование мобильного устройства, однако до настоящего времени ни одного штрафного очка не было начислено. Об этом рассказал в субботу журналистам эксперт по оценке конкурса Павел Безручко в Сочи, где проходит финал конкурса.

"Штрафные баллы прописаны, например, если участник без уважительной причины опаздывает. Уважительная причина только одна - наставник пригласил на интервью. Если человек пользуется гаджетом, когда это не предусмотрено, тоже может заработать штрафной балл", - сказал Безручко.

Вместе с тем, он отметил, что до настоящего времени "ни одного штрафного балла не было начислено, потому что все очень хорошо понимают, зачем они здесь".

"Для участников ценность честной игры - не пустой звук. Для многих главное даже не грант и не возможность получить наставника, а осознание, чего он стоит в сравнении с другими сильными людьми. Эта ценность для большинства крайне высока, а жульничество портит всю радость соревнования", - добавил Безручко.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является одним из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Данная платформа нацелена на поддержку программ по самореализации молодежи, различных общественных инициатив, а также на развитие волонтерского движения.

О старте конкурса 11 октября 2017 года объявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс "Лидеры России" должен стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина.

Изначально на конкурс было подано около 200 тыс. заявок. В финал, который проходит с 6 по 11 февраля, прошло 300 человек.