В Секретариате ШОС провели прием в честь Нового года по лунному календарю

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Торжественный прием, посвященный празднику Весны в честь приближающегося Нового года по лунному календарю, состоялся в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине. Помещения были украшены яркими лентами "чуньлянь" с пожеланиями счастья, традиционной живописью и каллиграфией, а также цветами мэйхуа.

"Праздник Весны в нашем доме - небольшая, но важная часть всекитайского праздника, который мы широко отмечаем вместе с нашими китайскими друзьями", - отметил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. "Это еще одно подтверждение того, что у всех нас общая цель - крепить добрососедство и дружбу, взаимопонимание и поддержку, развивать сотрудничество и расширять межкультурный диалог. Другими словами - укреплять "шанхайский дух", - подчеркнул он.

На вечере собрались послы Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Афганистана, Непала, Туркмении, Латвии, представители министерства иностранных дел КНР, дипломатических миссий России, Белоруссии, Индии, Европейского союза. Также в мероприятии приняли участие члены Союза художников Китая, которые являются авторами выставки. Их творчество - традиционная китайская живопись и каллиграфия, посвященная главному символу наступающей весны - пурпурно-розовому цветку мэйхуа, стало настоящим подарком для всех присутствующих.

"В понимании китайского народа, мэйхуа - символ высоких качеств человека, - отметил первый генеральный секретарь ШОС Чжан Дэгуан. - Именно таких принципов, совпадающих с принципами "шанхайского духа", и придерживается в своем развитии наша организация".

Несмотря на то, что для большинства людей в мире Новый год уже наступил, народы Восточной Азии ожидают его прихода по лунному календарю в ночь с 15 на 16 февраля. Символом 2018 года станет желтая земляная собака.