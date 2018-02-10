Сборная МИД РФ выступила под национальным флагом на XVIII Зимних играх

НАХАБИНО, 10 февраля. /ТАСС/. Сборная МИД РФ выступила под российским флагом на XVIII Зимних дипломатических играх, которые в этом году совпали с Днем дипломатического работника. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественное открытие игр началось выступлением барабанщиц ансамбля "Москвички" на площадке перед гольф-клубом Moscow Country Club. Начальник ГлавУпДК при МИД России Алексей Изотов зачитал приветственное обращение главы российской дипломатии Сергея Лаврова к гостям и участникам соревнований. В своем обращении министр пожелал собравшимся успехов и высказал уверенность, что мероприятие будет способствовать взаимопониманию дипломатического корпуса.

Клятву верности спортивному братству от имени спортсменов произнесла посол Монголии в РФ Дэлгэрмаа Банзрагч, от имени судей - олимпийская чемпионка России Ольга Елизарова, после чего военный оркестр исполнил гимн России. Затем вверх были подняты флаги почти 20 государств, принявших участие в соревнованиях, в том числе и флаг России. Болельщики и спортсмены, многие из которых пришли в куртках с надписью "Russia", расселись по местам проведения соревнований по шести видам спорта: биатлон, хоккей, лыжи, настольный теннис, бильярд и мини-футбол.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет

В течении следующих четырех с половиной часов гости праздника наблюдали за состязаниями атлетов и делились своими впечатлениями.Рядом с хоккейной коробкой вырос палаточный городок, где всех желающих угощали блюдами русской кухни: блинами, кашей с мясом, щами и многим другим.

За палатками расположились аттракционы и площадки с конкурсами. Карусель заняли самые маленькие представители дипкорпуса. Взрослые попробовали себя в метании валенок, керлинге с чайниками и жиме березовыми срубами.

Гала-матч по хоккею и итоги дня

Сборная МИД РФ по хоккею, уверенно обойдя соперников в основной части соревнований, сошлась в гала-матче с командой российских артистов "КомАр", в которой играют Олег Бутман, Оскар Кучера, Марат Башаров и Андрей Берковский.

За пять минут до соревнований представители МИД вели со счетом 3:1, однако за минуту до конца матча артистам удалось сравнять счет.

Итог состязания решали буллиты по три шайбы, все шесть - мимо ворот. Последняя, четвертая, попытка оказалась удачной для команды МИД РФ. Конечный счет: 4:3 в пользу дипломатов.

В итоге у российской сборной 5 первых мест (хоккей, лыжи (женщины), настольный теннис (мужчины), бильярд и биатлон), в настольном теннисе среди женщин победу одержала спортсменка из Республики Корея, среди лыжников-мужчин лучшим оказался представитель Европейской комиссии, в мини-футболе победила сборная Казахстана.