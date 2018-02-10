Южный Синай предлагает новый туристический маршрут

РАС-СИДР (Южный Синай), 10 февраля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. На юге полуострова Синай полным ходом идет развитие новых туристических маршрутов. Одним из таких достопримечательных мест считаются Источники Моисея ("Уюн Муса"), связанные с именем ветхозаветного пророка. Они расположены недалеко от красноморского курорта Рас-Сидр всего в 30 км от туннеля, связывающего Африканский континент с Азией.

Этот аутентичный бедуинский оазис, раскинувшийся на площади в 164 феддана (688,8 тыс кв метров) посетили в субботу министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани и Министр туризма Рания аль-Машат.

"Разработка этого проекта ведется двумя ведомствами с 2015 года, - рассказал журналистам аль-Анани. - Сейчас мы завершили первую фазу реализации проекта общей стоимостью восемь млн ег.ф (более $450 тысяч), - сообщил журналистам аль-Анани. - В ближайший год-два, надеемся, весь проект будет полностью воплощен в жизнь".

Древние источники

Еще в Ветхом Завете упоминается место с 12 источниками воды и 70 финиковыми пальмами. Согласно библейскому преданию, когда пророк Моисей выводил сыновей израилевых из плена египетского, после того, как они прошли по дну Красного мора, сделали привал, чтоб утолить жажду и передохнуть. Моисей ударил пять раз о землю посохом, и на этом месте забили 12 источников. Однако вода в них горчила (и в Ветхом Завете место называется Мерра, что значит горечь). Тогда Господь повелел Моисею бросить в источник дерево, и вода его стала пресной.

"Собственно, это место упоминается и в Коране, - пояснил ТАСС генеральный секретарь ведомства Мустафа Вазири. - Но долгие годы Источники Моисея страдали от полного забвения. За это время песок практически полностью поглотил колодцы. Нам удалось очистить от песка и законсервировать семь из них, еще пять только предстоит найти, если они сохранились".

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Колодцы, некоторые из которых уже начали заполняться водой, достигают в глубину до 8 метров, в ширину - 5-7 метров. В ходе создания рекреационной зоны их закрыли широкими тентами от солнца, чтобы туристы могли спокойно там отдохнуть, не страдая от палящего солнца. Как гласят исторические предания, эти горячие источники, часть из них имеет горьковатый вкус, другие - сладковатый, обладают целебными свойствами: лечат раны, помогают при диабете, высоком давлении, придают сил всему организму.

Священное дерево

Помимо собственно источников, этот плодородный оазис славится финиковыми садами. Но самое примечательное дерево там одно. Все называют его Священным, хотя никто не знает ни его возраст, ни точного названия. Это большое раскидистое дерево из семейства хвойных завораживает своим витиеватым стволом и ветвями, которые переплетаются на земле необычным узором. "Это Священное дерево с тремя религиями - христианством, исламом и иудаизмом", - заметил журналистам Министр по делам древностей.

На юге все спокойно

Сейчас эту туристическую зону планируют облагородить: построить кафе, комфортные зоны отдыха, полноценные промысловые мастерские для местных бедуинов, которые занимаются изготовлением и продажей различных незамысловатых украшений, фигурок и сувениров из местного камня, стекла или кости.

"Это на севере идет операция, а у нас, слава богу, все спокойно, никаких террористов здесь нет, мы же на юге Синая, у нас всегда было тихо", - сказал корр. ТАСС одна из торгующий бедуинок в никабе.

Недалеко от Источников Моисея, уже за Рас-Сидром, есть еще одно удивительное место - "бани Фараона", куда практически не ступала нога туриста. Не все его знают: там у кромки моря в горных пещерах, в самом начале ведущего к Шарм-эш-Шейху сложного серпантина скрывается настоящее подземное озеро из очень горячих, но целебных источников, а в соседних низких камерах, через которые можно пробраться только ползком, создается эффект бани с концентрированным сухим паром.

"На Синае много удивительных мест, и начатая в пятницу на севере и в центре полуострова военная операция против терроризма призвана вернуть стабильность этому региону, - сказал губернатор провинции Суэц Ахмед Хамед. - Мы стремимся придать Синаю новый облик, вернуть его египтянам и иностранным туристам".