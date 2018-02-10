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В Оренбургской области открылся год добровольца

Общество
10 февраля, 19:35 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 10, февраля. /ТАСС

Добровольческие инициативы в области реализуются через детские и молодежные общественные объединения

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ОРЕНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Год добровольца открылся в Оренбургской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс- службе областного правительства.

"В Оренбурге состоялось открытие Года добровольца, в регионе будет создан Совет по вопросам добровольчества, который возглавит губернатор. Подобные советы будут образованы и в каждом муниципальном образовании области", - сказал представитель правительства.

В регионе активно развивается добровольчество, реализуются различные формы и методы работы с волонтерами, без помощи добровольческих объединений и общественных организаций не проходит ни одно крупное мероприятие. Год добровольчества поможет сделать акцент на работе с волонтерами и вывести ее на качественно новый уровень, отметили в правительстве региона.

Добровольческие инициативы в области реализуются через детские и молодежные общественные объединения. По итогам 2017 года в таких объединениях состоит более 130 тысяч молодых людей, при этом в мероприятиях, организованных активистами организаций приняло участие более 330 тысяч оренбуржцев.

Главным документом каждого добровольца является "Личная книжка волонтера", в которой отражены все мероприятия, в организации и проведении которых принимал участие доброволец. Также в документе представлена информация о поощрениях и наградах волонтера. С 2010 года свои личные книжки получили более 30 тыс. добровольцев Оренбургской области, в том числе 5 тыс. человек - в 2017 году.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

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