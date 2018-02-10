Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фонд Кадырова доставил в Сирию два грузовика с гуманитарной помощью

Общество
10 февраля, 21:02 дата обновления: 10 февраля, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС

Глава Чечни отметил, что это первая гуманитарная акция, которая проведена в городе Дейр-эз-Зор после его освобождения от террористов

Поделиться
Материал из 1 страницы

 

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени героя России Ахмата Кадырова доставил в сирийский Дейр-эз-Зор два грузовика с гуманитарной помощью, сообщил в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети "ВКонтакте".

"Продолжает масштабную гуманитарную миссию в Сирии <...> Если раньше РОФ работал только в Алеппо и Дамаске, то теперь он расширяет зону охвата. Только за последнюю неделю жителям Сирии роздано одиннадцать тонн хлеба, а также около десяти тысяч одеял и курток для детей и взрослых. Кроме того, в Дейр-эз-Зор направлено два грузовика с гуманитарной помощью", - написал Кадыров.

Он отметил, что это первая гуманитарная акция, которая проведена в городе после его освобождения от террористов.

"В ближайшее время будут направлены питание и гигиенические принадлежности для детей. Также стоит отметить, что фонд готовит автомобили для оказания медицинской помощи жителям отдаленных районов", - отметил Кадыров.

Акции РОФ в Сирии

Региональный общественный фонд был учрежден в 2004 году в целях оказания благотворительной помощи и создания рабочих мест для населения Чеченской республики. За время существования РОФ неоднократно оказывал помощь не только чеченскому населению и людям в других регионах России, но и голодающим в Сомали, а также пострадавшим в военном конфликте сирийцам.

РОФ проводит в Сирии регулярные гуманитарные акции.

В частности, в декабре минувшего года фонд Кадырова передал в Сирию около 15 тонн праздничных угощений. В конце декабря 2016 года РОФ направил в ближневосточное государство 80 тонн продуктов, в том числе масло, муку, сахар и рис. В сентябре 2016 года фонд направил более десяти тонн продуктов сирийцам, находящимся в лагере для беженцев города Эс-Сувейда, а также передал одежду и письменные принадлежности для 7 тыс. сирийских школьников. Кроме того, жителям Дамаска и его пригородов, а также Латакии, Тартуса и Алеппо было передано более 2,5 тыс. овец, 100 быков и 10 верблюдов в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.

В 2018 году РОФ собирается провести крупную благотворительную акцию в Сирии, в рамках которой планируется организовать разговение для 50 тыс. человек, закупить 10 тыс. животных для жертвоприношения в Курбан-Байрам и раздать до 500 тыс. упаковок хлеба для малоимущих семей до сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кризис в Сирии
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Кадыров, Ахмат Абдулхамидович
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали обыски в минсельхозе Забайкалья после задержания министра
2
WSJ: форма российских спортсменов выглядит самой стильной на Олимпиаде-2018
3
ООН: конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
6
Сайт Алексея Навального внесен в реестр запрещенной информации
7
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама