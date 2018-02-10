Фонд Кадырова доставил в Сирию два грузовика с гуманитарной помощью

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени героя России Ахмата Кадырова доставил в сирийский Дейр-эз-Зор два грузовика с гуманитарной помощью, сообщил в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети "ВКонтакте".

"Продолжает масштабную гуманитарную миссию в Сирии <...> Если раньше РОФ работал только в Алеппо и Дамаске, то теперь он расширяет зону охвата. Только за последнюю неделю жителям Сирии роздано одиннадцать тонн хлеба, а также около десяти тысяч одеял и курток для детей и взрослых. Кроме того, в Дейр-эз-Зор направлено два грузовика с гуманитарной помощью", - написал Кадыров.

Он отметил, что это первая гуманитарная акция, которая проведена в городе после его освобождения от террористов.

"В ближайшее время будут направлены питание и гигиенические принадлежности для детей. Также стоит отметить, что фонд готовит автомобили для оказания медицинской помощи жителям отдаленных районов", - отметил Кадыров.

Акции РОФ в Сирии

Региональный общественный фонд был учрежден в 2004 году в целях оказания благотворительной помощи и создания рабочих мест для населения Чеченской республики. За время существования РОФ неоднократно оказывал помощь не только чеченскому населению и людям в других регионах России, но и голодающим в Сомали, а также пострадавшим в военном конфликте сирийцам.

РОФ проводит в Сирии регулярные гуманитарные акции.

В частности, в декабре минувшего года фонд Кадырова передал в Сирию около 15 тонн праздничных угощений. В конце декабря 2016 года РОФ направил в ближневосточное государство 80 тонн продуктов, в том числе масло, муку, сахар и рис. В сентябре 2016 года фонд направил более десяти тонн продуктов сирийцам, находящимся в лагере для беженцев города Эс-Сувейда, а также передал одежду и письменные принадлежности для 7 тыс. сирийских школьников. Кроме того, жителям Дамаска и его пригородов, а также Латакии, Тартуса и Алеппо было передано более 2,5 тыс. овец, 100 быков и 10 верблюдов в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.

В 2018 году РОФ собирается провести крупную благотворительную акцию в Сирии, в рамках которой планируется организовать разговение для 50 тыс. человек, закупить 10 тыс. животных для жертвоприношения в Курбан-Байрам и раздать до 500 тыс. упаковок хлеба для малоимущих семей до сентября.