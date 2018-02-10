Дерипаска подал в суд из-за размещения в соцсетях материалов о его личной жизни

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Дерипаски.

"Иск в суд подан 9 февраля против физических лиц - Анастасии Вашукевич, т. е. "Насти Рыбки", и Александра Кириллова, т. е. "Алекса Лесли", которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни", - сказал представитель, добавив, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации.

Официальный представитель бизнесмена заявил, что суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания. "Действуя в рамках процессуального кодекса, суд удовлетворил ходатайство истца, суть которого заключается в блокировании доступа к персональным данным Олега Дерипаски до момента разрешения спора по существу", - добавил представитель.

Поданный иск не имеет непосредственного отношения к деятельности Алексея Навального, который использовал размещенные в соцсетях материалы в своем расследовании. Как отметил собеседник агентства, блогер вправе продолжать свои расследования, но без того, чтобы выносить частную жизнь Дерипаски в публичное поле, делая ее объектом обывательского интереса. "Любому человеку было бы неприятно, если бы его частная жизнь была выставлена напоказ и подвергнута различным инсинуациям, сопряженным с грязными намеками и утверждениями", - сообщил представитель бизнесмена.

Ранее в субботу стало известно, что сайт Навального, страница на его сайте с расследованием, которое посвящено Дерипаске и вице-премьеру - главе аппарата правительства РФ Сергею Приходько, а также соответствующий ролик на Youtube внесены в реестр страниц, содержащих запрещенную к распространению информацию. И Дерипаска, и Приходько назвали изложенные в расследовании блоге сведения не соответствующими действительности.