В Сочи выбрали первую сотню победителей конкурса "Лидеры России"

СОЧИ, 11 февраля. /ТАСС/. Первый в истории России конкурс управленцев "Лидеры России" завершился в воскресенье в Сочи. В ходе четырехдневного финала 300 человек боролись за право войти в число первой сотни победителей, которые в течение года будут обучаться у руководителей госорганов и крупнейших корпораций.

Победители первого конкурса

В финал смотра вышли 300 человек из 54 регионов. Они были отобраны из 200 тыс. человек, которые изначально подали заявки на конкурс. По условиям конкурса, победителями должны были стать 100 финалистов, но на церемонии награждения стало известно, что экспертами принято решение наградить 103 конкурсантов.

"Сейчас мы объявим первую сотню, точнее у нас получилось чуть больше - были совсем равные баллы. У нас получилось 103 человека", - сказал на церемонии завершения финала конкурса в Сочи первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что победители первого конкурса управленцев "уже вписали себя в историю" и подчеркнул уникальность смотра. "Теперь для вас главное не зазнаться", - добавил Кириенко, обращаясь к победителям. Он также уточнил, что наставники конкурса в течение следующих дней выберут себе подопечных, и призвал финалистов самим стать наставниками в своих регионах.

"В Латинской Америке есть такая прекрасная программа, когда руководители крупных компаний берут себе в подопечные выпускников старших классов детских домов. Если бы победители первого конкурса "Лидеры России" взяли на себя такую ответственность и смогли бы это делать по отношению к ребятам у себя в регионе, это было бы не только важной социальной задачей, это был бы очень важный шаг в вашем росте как управленцев и лидеров", - сказал Кириенко.

Изменения коснулись не только количества победителей, но и грантов на обучение - 1 млн рублей, который получили на свое обучение все финалисты конкурса, они смогут потратить на обучение других людей. "Меня очень порадовало и даже восхитило, что некоторые участники подходили с вопросом, а можно ли потратить этот миллион не только на [обучение] себя, но на своих коллег по работе или даже своих коллег, которые не прошли из полуфинала в финал. У нас правилами это не было предусмотрено, но честно говоря, мы не догадались, что такое возможно", - пояснил Кириенко.

Победителями конкурса стали представители 29 городов 24 регионов страны. Большая часть награжденных - участники из субъектов Центрального федерального округа (39,8%), наименьшая - из Северо-Кавказского федерального округа (1%). В топ-5 регионов по числу лидеров, согласно подготовленным экспертами материалам, вошли Москва (35 победителей), Санкт-Петербург (17 победителей), Свердловская и Новосибирская области (по 5 победителей) и Московская область (4 победителя). Более половины победителей - 50,5% - моложе 35 лет, а 13,6% награжденных - 14 победителей из 103 - женщины.

"Летящей походкой"

В ходе церемонии награждения победителей конкурса выступил член наблюдательного совета конкурса, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. Он рассказал, что накануне один из финалистов исполнил песню Юрия Антонова "Летящей походкой".

"Мне подумалось, что эти слова в каком-то смысле один из девизов нашего конкурса. Наша с вами страна, наше великое Отечество не раз демонстрировало, когда это необходимо, способность идти мощной, тяжелой, железной поступью, но ей (стране) нужна и "летящая походка" новых открытий, новых мыслей, новых идей". Поэтому этой "летящей походкой нам тоже надо идти", - сказал он.

По словам Гусмана, каждый из участников был настроен на победу и имел большую мотивацию к участию в первом всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". "Конкурс завершается, и это был потрясающий опыт, где вы смогли продемонстрировать интеллект, знания, мужество", - добавил он, обращаясь к финалистам.

Наставники для победителей

Наставниками для 100 победителей конкурса согласились стать 68 опытных управленцев, в числе которых губернаторы, представители администрации президента, депутаты Госдумы и сенаторы, топ-менеджеры государственных и частных компаний, а также ректоры российских вузов. Они не только провели в рамках конкурса серию мастер-классов в дни конкурса в Сочи, но и продолжат работу с молодыми управленцами после завершения испытаний.

Так, на протяжении года делиться своим опытом управления готовы губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, мэр Москвы Сергей Собянин.

От бизнеса в число наставников проекта вошли генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров; президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф; председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков; глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

От государственных деятелей на участие в финале конкурса были заявлены первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Испытания лидеров

Эксперт по оценке конкурса, управляющий партнер "Экопси Консалтинг" Павел Безручко отметил, что архитектура оценочного процесса была беспрецедентно сложной. "Мне неизвестно, чтобы кто-то в других странах решал задачу такого масштаба, с таким количеством людей и вводных критериев, в такие сроки. Тем не менее, пока все сложности нам удается решать", - рассказал он.

В первый день оценочных мероприятий финалисты выполнили три задания. Первое - авторский кейс от наставника. Каждый наставник заранее подготовил управленческую ситуацию, а участники предлагали управленческое решение.

Экспертами конкурса стали 76 человек, среди которых оценщики с производственных предприятий, специалисты в сфере HR, из государственных и частных компаний. Участники финала, по условиям, были разделены на 38 команд по 7-8 человек в каждой. Работу команды в целом и активность в ней каждого из участников оценивали по два эксперта.

Так, в рамках второго задания финалисты получали реальные исследования по демографии, системе образования и структуре занятости и должны были предложить решения проблем в этих сферах с учетом вызовов современной цифровой экономики и событий в мире. Третье задание, в котором участвовали наставники, представляло собой инвестиционный кейс, где финалистам нужно было распределить бюджет между проектами и аргументировать решение.

Во второй день участники прошли два теста - на креативность и цифровые знания. Кроме того, им предлагалось два управленческих кейса, где необходимо было принять сложное управленческое решение.

Экспертами конкурса выступили и сочинские школьники: около 6 тыс. старшеклассников из 6 школ и гимназий города оценили открытые уроки, которые в субботу провели для них финалисты конкурса. Занятия конкурсанты проводили по двое, каждому участнику было дано по 20 минут на то, чтобы рассказать подросткам о лидерстве и вызвать интерес к теме.

Результаты оценки открытых уроков с детьми, как и другие свои баллы, участники конкурса смогут увидеть в индивидуальном отчете, который будет доступен каждому финалисту в его личном кабинете. "В отчете будут содержаться баллы по восьми компетенциям, а также отдельно оценки наставников, школьников по итогам открытых уроков и взаимные оценки участников. Параллельно мы дадим финалистам данные о среднем значении, как справились с заданиями другие, чтобы они имели весь объем информации для самоанализа", - сообщил Безручко.

Штрафы и поощрения

Отдельные баллы конкурсантам могли начислялись и непосредственно наставниками, хотя правилами конкурса было оговорено, что "баллы наставников дают преимущество только в случае равенства баллов у нескольких участников".

Предусмотрели организаторы и систему штрафов для участников. "Штрафные баллы прописаны, например, если участник без уважительной причины опаздывает. Уважительная причина только одна: наставник пригласил на интервью. Если человек пользуется гаджетом, когда это не предусмотрено, тоже может заработать штрафной балл", - пояснил Безручко.

По его словам, для участников ценность честной игры - это не пустой звук. "Для многих главное даже не грант и не возможность получить наставника, а осознание, чего он стоит в сравнении с другими сильными людьми. Эта ценность для большинства крайне высока, а жульничество портит всю радость соревнования", - добавил эксперт по оценке.

"Лидеры России" будущего

Ежегодный Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" выполнит задачу президента РФ Владимира Путина по формированию постоянных социальных лифтов, считает Кириенко. Он отметил, что ранее Путин принял решение о том, что конкурс станет ежегодным. "Такой конкурс, проходящий каждый год, действительно выполнит задачу, поставленную Владимиром Владимировичем Путиным по созданию открытой, прозрачной, честной системы кадровых лифтов для управления во всех сферах нашей страны", - сказал Кириенко, отметив, что речь идет не только о государственном или муниципальном управлении, но и о бизнесе.

Организаторы федерального конкурса управленцев "Лидеры России" для проведения конкурса в следующие годы планируют разработать новые задания для участников состязаний, оставив при этом неизменным базовый принцип проекта - это беспристрастность. "Какие-то условия конкурса могут измениться, но для нас самое главное, не изменять базовым принципам - это открытость, прозрачность и честность. Мы гордимся тем, что те, кого вы видите в финале, это те, кто от начала и до конца прошли конкурсные процедуры, здесь нет ни одного человека, который бы попал в финал каким-либо другим путем", - сказал руководитель конкурса, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Вместе с тем он отметил, что нужно сделать еще более прозрачной систему выставления оценок, "чтобы она была понятна не только экспертам, но и участникам".

В свою очередь ректор РАНХиГС Владимир Мау сказал ТАСС, что "Лидеры России" помогают устанавливать горизонтальные связи. "На самом деле, в программах бизнес-образования, образования госслужащих, особенно высших резервов, которые мы ведем, лектории играют гораздо меньшую роль, чем обучение самих себя и установление социальных связей. Возможность обменяться опытом для нашей академии важнее, чем пригласить дорогого профессора", - сказал Мау, добавив, что победителям конкурса "Лидеры России" РАНХиГС намерена предложить новые специально разработанные программы обучения.

При этом эксперты добавили, что в последующие года при разработке заданий и оценке участников конкурсов "Лидеры России" в будущем может быть использован искусственный интеллект. "В настоящий момент при подготовке и проведении конкурса искусственный интеллект никак не применяется. Наверняка он будет применяться в будущем, вопрос только когда - в следующем году или через несколько лет. <…> Искусственный интеллект приходит во многие сферы, мы это четко понимаем", - отметил Комиссаров.