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103 победителя конкурса "Лидеры России"

Общество
11 февраля, 17:17 UTC+3

ТАСС публикует список финалистов, которые получили гранты в размере 1 миллиона рублей и возможность сотрудничать с наставниками из числа представителей власти и бизнеса

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© Артур Лебедев/ТАСС

11 февраля в Сочи в Парке науки и искусства "Сириус" завершился Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России".

Все 300 финалистов награждены образовательными грантами в размере 1 миллиона рублей, а 103 победителя с наилучшими результатами получили наставников.  

СПЕЦПРОЕКТ

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России"

Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

Победители финала будут в течение года сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объединений. До 22 февраля наставники конкурса выберут от одного до трех подопечных, чтобы поддерживать их в развитии лидерского потенциала. Пары будут сформированы с учетом взаимного интереса лидеров и наставников.

ТАСС представляет список победителей конкурса:

  • Аблец Юлия, Санкт-Петербург,
  • Абушаев Максим, Челябинск,
  • Алеев Эльдар, Москва,
  • Алексеев Антон, Москва,
  • Алехин Алексей, Нижний Новгород,
  • Алиев Элизбар, Красноярск,
  • Антонов Сергей, Екатеринбург,
  • Астанчук Валерий, Санкт-Петербург,
  • Ахадов Рагим, Санкт-Петербург,
  • Бабаев Кирилл, Москва,
  • Баскин Виталий, Екатеринбург,
  • Бураков Игорь, Ростов-на-Дону,
  • Варяница Алексей, Ростов-на-Дону,
  • Васильев Владислав, Вологда,
  • Вебер Екатерина, Екатеринбург,
  • Вербов Дмитрий, Санкт-Петербург,
  • Волков Дмитрий, Хабаровск,
  • Галайда Назар, Санкт-Петербург,
  • Гвоздев Алексей, Новосибирск,
  • Гейдт Алена, Омск,
  • Гирфанов Ильнар, Казань,
  • Глинский Владимир, Краснодар,
  • Горбачев Михаил, Москва,
  • Гудков, Павел, Москва,
  • Демиденко Олег, Москва,
  • Дёмин Денис, Санкт-Петербург,
  • Дмитриев Вячеслав, Москва,
  • Дмитриева Евгения, Москва,
  • Добровольский Иван, Санкт-Петербург,
  • Дузь Максим, Краснодар,
  • Дьяконова Татьяна, Нахабино,
  • Жданеев Олег, Москва,
  • Зайцева Елена, Новосибирск,
  • Зак Евгений, Москва,
  • Зименков Андрей, Москва,
  • Зинин Василий, Санкт-Петербург,
  • Зуев Николай, Красноярск,
  • Инджиев Артур, Георгиевск,
  • Иринич Денис, Балашиха,
  • Исакова Дарья, Москва,
  • Карпов Максим, Москва,
  • Каширин Алексей, Москва,
  • Кобенко Александр, Самара,
  • Козицына Анна, Пермь,
  • Коломейцев Игорь, Москва,
  • Корытько Игорь, Москва,
  • Куликов Никита, Тюмень,
  • Лебедева Александра, Казань,
  • Лойко Михаил, Москва,
  • Лудин Сергей, Москва,
  • Лупинос Евгений, Омск,
  • Лысов Алексей, Вологда,
  • Малютин Алексей, Санкт-Петербург,
  • Мильке Виталий, Дзержинский,
  • Миронов Андрей, Санкт-Петербург,
  • Мищенко Игорь, Краснодар,
  • Мордасов Сергей, Тамбов,
  • Никулин Михаил, Красноярск,
  • Нилов Евгений, Москва,
  • Новиков Дмитрий, Владивосток,
  • Нуждин Денис, Москва,
  • Овчаров Денис, Санкт-Петербург,
  • Огуряев Дмитрий, Москва,
  • Орехов Даниил, Санкт-Петербург,
  • Орловский Виктор, Москва,
  • Покушалов Евгений, Новосибирск,
  • Прищепа Вероника, Нерастанное,
  • Прядилов Константин, Санкт-Петербург,
  • Пылаев Илья, Тольятти,
  • Разжевайкин Дмитрий, Москва,
  • Ракипов Альберт, Севастополь,
  • Родионов Илья, Екатеринбург,
  • Рузанов Андрей, Хабаровск,
  • Садовский Александр, Москва,
  • Салагай Олег, Москва,
  • Самокиш Владимир, Томск,
  • Сердюков Сергей, Пермь,
  • Серебрякова Зинаида, Москва,
  • Сивак Николай, Ярославль,
  • Симоненко Александр, Хабаровск,
  • Скворцов Максим, Тюмень,
  • Сорокин Павел, Москва,
  • Соснин Эдуард,  Лысьва,
  • Стапран Дмитрий, Москва,
  • Стецко Николай, Владивосток,
  • Татаренко Павел, Санкт-Петербург,
  • Токарев Никита, Москва,
  • Торосов Илья, Москва,
  • Тулупов Константин, Москва,
  • Тур Денис, Екатеринбург,
  • Углева Ольга, Челябинск,
  • Уржумцев Станислав, Санкт-Петербург,
  • Фролов Андрей, Тольятти,
  • Хомич Михаил, Москва,
  • Цыганков Максим, Москва,
  • Шеберстов     Федор, Москва,
  • Шевелев Тихон, Санкт-Петербург,
  • Шклярук Мария, Москва,
  • Шмаков Иван, Новосибирск,
  • Шугаров Кирилл, Новосибирск,
  • Щербак Вадим, Ростов-на-Дону,
  • Юрьев Дмитрий, Санкт-Петербург,
  • Ялов Дмитрий, Сосново.
     
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