103 победителя конкурса "Лидеры России"

11 февраля в Сочи в Парке науки и искусства "Сириус" завершился Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России".

Все 300 финалистов награждены образовательными грантами в размере 1 миллиона рублей, а 103 победителя с наилучшими результатами получили наставников.

Победители финала будут в течение года сотрудничать с наставниками конкурса из числа представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей общественных объединений. До 22 февраля наставники конкурса выберут от одного до трех подопечных, чтобы поддерживать их в развитии лидерского потенциала. Пары будут сформированы с учетом взаимного интереса лидеров и наставников.

ТАСС представляет список победителей конкурса:

Аблец Юлия, Санкт-Петербург,

Абушаев Максим, Челябинск,

Алеев Эльдар, Москва,

Алексеев Антон, Москва,

Алехин Алексей, Нижний Новгород,

Алиев Элизбар, Красноярск,

Антонов Сергей, Екатеринбург,

Астанчук Валерий, Санкт-Петербург,

Ахадов Рагим, Санкт-Петербург,

Бабаев Кирилл, Москва,

Баскин Виталий, Екатеринбург,

Бураков Игорь, Ростов-на-Дону,

Варяница Алексей, Ростов-на-Дону,

Васильев Владислав, Вологда,

Вебер Екатерина, Екатеринбург,

Вербов Дмитрий, Санкт-Петербург,

Волков Дмитрий, Хабаровск,

Галайда Назар, Санкт-Петербург,

Гвоздев Алексей, Новосибирск,

Гейдт Алена, Омск,

Гирфанов Ильнар, Казань,

Глинский Владимир, Краснодар,

Горбачев Михаил, Москва,

Гудков, Павел, Москва,

Демиденко Олег, Москва,

Дёмин Денис, Санкт-Петербург,

Дмитриев Вячеслав, Москва,

Дмитриева Евгения, Москва,

Добровольский Иван, Санкт-Петербург,

Дузь Максим, Краснодар,

Дьяконова Татьяна, Нахабино,

Жданеев Олег, Москва,

Зайцева Елена, Новосибирск,

Зак Евгений, Москва,

Зименков Андрей, Москва,

Зинин Василий, Санкт-Петербург,

Зуев Николай, Красноярск,

Инджиев Артур, Георгиевск,

Иринич Денис, Балашиха,

Исакова Дарья, Москва,

Карпов Максим, Москва,

Каширин Алексей, Москва,

Кобенко Александр, Самара,

Козицына Анна, Пермь,

Коломейцев Игорь, Москва,

Корытько Игорь, Москва,

Куликов Никита, Тюмень,

Лебедева Александра, Казань,

Лойко Михаил, Москва,

Лудин Сергей, Москва,

Лупинос Евгений, Омск,

Лысов Алексей, Вологда,

Малютин Алексей, Санкт-Петербург,

Мильке Виталий, Дзержинский,

Миронов Андрей, Санкт-Петербург,

Мищенко Игорь, Краснодар,

Мордасов Сергей, Тамбов,

Никулин Михаил, Красноярск,

Нилов Евгений, Москва,

Новиков Дмитрий, Владивосток,

Нуждин Денис, Москва,

Овчаров Денис, Санкт-Петербург,

Огуряев Дмитрий, Москва,

Орехов Даниил, Санкт-Петербург,

Орловский Виктор, Москва,

Покушалов Евгений, Новосибирск,

Прищепа Вероника, Нерастанное,

Прядилов Константин, Санкт-Петербург,

Пылаев Илья, Тольятти,

Разжевайкин Дмитрий, Москва,

Ракипов Альберт, Севастополь,

Родионов Илья, Екатеринбург,

Рузанов Андрей, Хабаровск,

Садовский Александр, Москва,

Салагай Олег, Москва,

Самокиш Владимир, Томск,

Сердюков Сергей, Пермь,

Серебрякова Зинаида, Москва,

Сивак Николай, Ярославль,

Симоненко Александр, Хабаровск,

Скворцов Максим, Тюмень,

Сорокин Павел, Москва,

Соснин Эдуард, Лысьва,

Стапран Дмитрий, Москва,

Стецко Николай, Владивосток,

Татаренко Павел, Санкт-Петербург,

Токарев Никита, Москва,

Торосов Илья, Москва,

Тулупов Константин, Москва,

Тур Денис, Екатеринбург,

Углева Ольга, Челябинск,

Уржумцев Станислав, Санкт-Петербург,

Фролов Андрей, Тольятти,

Хомич Михаил, Москва,

Цыганков Максим, Москва,

Шеберстов Федор, Москва,

Шевелев Тихон, Санкт-Петербург,

Шклярук Мария, Москва,

Шмаков Иван, Новосибирск,

Шугаров Кирилл, Новосибирск,

Щербак Вадим, Ростов-на-Дону,

Юрьев Дмитрий, Санкт-Петербург,

Ялов Дмитрий, Сосново.

