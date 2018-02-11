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СМИ: персонал авиакомпаний в аэропорту Каира, регистрирующий на рейсы, получит сканеры

Общество
11 февраля, 17:52 UTC+3 КАИР КАИР 11, февраля. /ТАСС

Считыватель документов предназначен для быстрого получения данных паспортов, удостоверений личности, виз, водительских прав

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КАИР, 11 февраля. /ТАСС/. Каирский международный аэропорт оснастят сканерами, чтобы значительно ускорить процедуру регистрации пассажиров на рейсы. Об этом сообщило в воскресенье издание Egypt Independent со ссылкой на компанию, занимающуюся поставкой цифрового оборудования для воздушных гаваней.

"Считыватель документов предназначен для быстрого получения данных паспортов, удостоверений личности, виз, водительских прав и, следовательно, ускорения всей процедуры проверки, - отметили в компании. - Автоматические сканеры, с одной стороны, облегчат процедуру проверки подлинности проездных документов, с другой - позволят выявить нарушителей закона". Пока сканирование будут выполнять непосредственно сотрудники авиакомпаний, но, возможно, в перспективе техническое оснащение позволит запустить систему саморегистрации на рейсы.

За последние два года каирский аэропорт претерпел значительные изменения в сфере безопасности и технического оснащения, в том числе по требованию России, которая добивалась значительного усиления мер безопасности воздушных гаваней Египта после катастрофы российского самолета на Синае в октябре 2015 года. Только на развитие систем безопасности аэропортов, которые теперь соответствуют самым высоким международным стандартам, было потрачено 60 млн долларов. Еще 300 млн долларов выделили на модернизацию аэронавигационных систем, которая по плану должна быть завершена в 2019 году.

Одним из требований РФ стало внедрение биометрических систем контроля (сканирование сетчатки глаза и отпечатков пальцев) персонала. С этой целью египетские власти заключили контракт на поставку и установку 30 пропускных биометрических терминалов для таможенной и других важных зон в аэропортах Каира, Шарм-эш-Шейха и Хургады, а также обновили системы видеонаблюдения в аэропортах, потратив только на эти цели около 42 млн долларов.

В конце февраля - начале марта после более чем двухлетнего перерыва ожидается запуск пассажирских рейсов между Каиром и Москвой.

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