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Кабмин ФРГ соболезнует в связи с крушением Ан-148 в России

Общество
11 февраля, 18:23 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, февраля. /ТАСС

Вместе с жителям России скорбим по жертвам катастрофы; соболезнуем близким погибших, сообщил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт

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БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии выразило соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в России. Об этом написал в воскресенье в Twitter официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Потрясены страшными новостями о падении самолета под Москвой. Вместе с жителям России скорбим по жертвам катастрофы; соболезнуем близким [погибших]", - отметил он.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета в воскресенье из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

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