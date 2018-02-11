Кабмин ФРГ соболезнует в связи с крушением Ан-148 в России

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии выразило соболезнования в связи с крушением самолета Ан-148 в России. Об этом написал в воскресенье в Twitter официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Потрясены страшными новостями о падении самолета под Москвой. Вместе с жителям России скорбим по жертвам катастрофы; соболезнуем близким [погибших]", - отметил он.

Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета в воскресенье из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.