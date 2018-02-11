Более 2,5 тыс. сотрудников московского метро устраняют последствия снегопада

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен мобилизовал более 2,5 тыс. сотрудников для уборки последствий снегопада, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичной подземки.

"Службы Московского метрополитена работают в усиленном режиме. Более 2,5 тыс. сотрудников, работающих в две смены, подготовят метро к приему пассажиров утром в понедельник. Уборка предвестибюльной территории и лестничных сходов проводится чаще, специалисты ведут постоянный мониторинг появления течей для предотвращения сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий снегопада уборка инфраструктуры столичного метро продолжится и ночью: сотрудники будут убирать снег с открытых станций, чистить пути, подходы к станциям и крыши станций, проверять системы электроснабжения и отопления, добавили в пресс-службе.

"Московский метрополитен предпримет все усилия, чтобы утром пассажиры с комфортом могли добраться до места назначения на метро", - отмечается в сообщении.

Ранее вице-мэр Москвы Петр Бирюков сообщил, что к утру понедельника, согласно прогнозам, в столице может выпасть до 6 сантиметров снега. По его словам, для ликвидации последствий снегопадов проводится прометание улично- дорожной сети с последующей противогололедной обработкой.