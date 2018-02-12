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В Оренбургской области объявлен траур по погибшим в крушении Ан-148

Общество
12 февраля, 0:10 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 12, февраля. /ТАСС

Поминальные службы пройдут во всех храмах Оренбургской и Саратовской епархий

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ОРЕНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Траур по погибшим в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье объявлен 12 февраля в Оренбургской области. Соответствующий указ издал губернатор региона Юрий Берг.

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Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

"Объявить 12 февраля 2018 года днем траура в Оренбургской области. В день траура на всей территории Оренбургской области приспустить государственные флаги Российской Федерации и флаги Оренбургской области", - говорится в указе губернатора.

Кроме того, учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Также в понедельник, как сообщили ТАСС в пресс-службах Оренбургской и Саратовской епархий, во всех храмах регионов пройдут поминальные службы.

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Крушение Ан-148 в Подмосковье. Онлайн

Орская епархия Русской православной церкви в понедельник также проведет литургию в память о жертвах авиакатастрофы, сообщил журналистам секретарь епархии протоиерей Сергий Баранов.

"Утром 12 февраля епископ Орский и Гайский Ириней совершит Божественную литургию и панихиду в кафедральном соборе великомученика и победоносца Георгия города Орска. В богослужении примет участие все духовенство Орска. В Иверском женском монастыре Орска будет совершена ночная заупокойная литургия, на которой будут вознесены молитвы о жертвах авиакатастрофы", - сообщил он.

Самолет, потерпевший катастрофу 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в город Орск (Оренбургская область). Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа.

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