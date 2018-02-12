В России начинается празднование Масленицы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Последняя, подготовительная, неделя перед Великим постом начинается у православных. С понедельника уже не принято употреблять мясную пищу, но еще едят молочную, отчего это время называют сырной седмицей, или Масленицей.

"Народные традиции предписывают на Масленичной неделе веселиться и угощаться, а церковные - навестить близких и друзей, разделить с ними собственноручно приготовленные угощения, примириться со всеми перед Великим постом и постараться простить нанесенные обиды", - рассказал ТАСС известный проповедник и писатель протоиерей Артемий Владимиров.

"Церковные службы этой недели настраивают на духовные размышления. А уже со среды звучит особая великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина", - отметил священник. Он напомнил, что ее переложил в стихах Александр Пушкин - "Отцы пустынники и жены непорочны...". Это стихотворение завершается почти дословными словами молитвы: "Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, Да брат мой от меня не примет осужденья, И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи".

Завершается Масленица Прощеным воскресеньем, когда принято с поклонами и поцелуями просить друг у друга прощения.

Добрая масленица

Патриарший Свято-Данилов монастырь вместе с общественным движением "Курский вокзал. Бездомные, дети" предлагает добровольцам поучаствовать в масштабной благотворительной акции "Добрая масленица". "В течение недели мы печем блины, собираем блины и раздаем их бездомным на московских вокзалах. Для людей, живущих на улице, очень важно чувствовать, что окружающие помнят о них и не вычеркнули из обычной жизни с ее праздниками и радостями. К тому же бездомные особенно ждут весны и тепла, ведь зимой на улице выжить очень сложно", - рассказал ТАСС руководитель добровольческого движения и шеф-повар Данилова монастыря Олег Ольхов.

Ежедневно блины собирают в пункте помощи бездомным при московском храме Апостола Иакова в Казенной Слободе неподалеку от Курского вокзала. В дни масленичной недели их будут каждый вечер раздавать на вокзалах, а днем - в пункте помощи бездомным при храме. В день планируется кормить по несколько сотен человек.

Кроме того, собирать блины и угощать бездомных будут в Ангаре спасения на Николоямской. Этот пункт комплексной помощи бездомным находится на территории Синодального отдела по благотворительности. Добровольцы запустили в соцсетях флешмоб - публикуют фото свежеиспеченных блинов, которые они готовят в помощь нуждающимся.

Москва провожает зиму

По традиции в столице городские власти организовали широкое празднование Масленицы. До 18 февраля на фестивале "Московская масленица" открыты 25 площадок в центре города, где можно будет поучаствовать в представлениях проводов зимы, мастер-классах и попробовать 170 видов блинов, в том числе из кедровой, гречневой, рисовой и черемуховой муки. Впервые организована доставка блинов на дом.

Кроме того, на фестивальных площадках предлагают блюда по рецептам кухонь народов России и мира - корейские пянсе и кимчи, вьетнамские нэмы, кавказские кутабы, татарскую губадию. Изюминкой этого года станут разноцветные блины, приготовленные с использованием натуральных красителей: свеклы, шпината и даже угля.

В рамках фестиваля в Москве выступят театры со всей России - номинанты и лауреаты премии "Золотой маска". Спектакли под открытым небом представят семь национальных театров из Якутии, Чувашии и Республики Марий Эл. В честь праздничной недели в кинотеатрах сети "Москино" - "Березке", "Искре", "Молодежном", "Салюте", "Сатурне", "Спутнике" и "Туле" - пройдут бесплатные показы отечественных фильмов.