Повара Управделами президента напекут к Масленице несколько десятков видов блинов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Раздел "блины" вводится с понедельника в меню столовых, буфетов и кафе Администрации президента РФ, Дома правительства и российского парламента. Повара комбинатов питания "Кремлевский" подготовили к Масленице несколько десятков видов праздничных блюд.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, "на каждый день Масленичной недели разработан специальный ассортимент блинов". Так, в понедельник можно попробовать "блин кружевной и блинчик с яблоком и корицей", во вторник - "блин московский и оладушек творожный с изюмом", в среду - "блинчик лимонный". В четверг в меню появятся "блин тещин и блинчик с ветчиной и сыром", в пятницу - "блинчик с мясом". Впрочем, это только основа "блинного разнообразия". К пшеничным и гречишным, дрожжевым и бездрожжевым блинам будут предлагаться всевозможные "гарниры", среди которых, например, красная икра, семга, сельдь, сметана, сливочное масло. А на десерт можно выбрать блины со сгущеным молоком, с малиной протертой с сахаром, вишневым вареньем.

По словам Крыловой, дополнительно для разных столовых повара будут готовить разные блины. Так, в Госдуме напекут "блинчики тонкие, блины с сыром и укропом, блинчики с творогом, мини-блинчики с марципаном", в Доме правительства - "блинчики по-домашнему (с мясом, яйцом, зеленым луком) со сметаной, блинчики по-михайловски со сметаной, блинчики с творожным муссом и ванильным соусом, блины Шарлота", в Счетной палате - "оладьи, блины царские с припеком из зеленого лука, блинчики фаршированные грибами и сыром, блины пшеничные с яблочным припеком, блинчики фаршированные черной смородиной".

"Цена одной порции блинов составит 25 рублей за кружевной блинчик, до 75 рублей за блин с мясом, самая дорогая добавка - красная икра по 85 рублей за порцию, по 10 рублей стоят сметана и сливочное масло", - рассказала пресс-секретарь. Она добавила, что для специального меню Масленичной недели используются только российские продукты, значительная часть которых поставляются из подсобных хозяйств Управделами.

Те госслужащие и парламентарии, которые не успеют пообедать блинами на рабочих местах, смогут купить их в магазинах-кулинариях "на вынос". Комбинаты питания "Кремлевский", входящие в состав Управления делами президента РФ, уже более 10 лет отмечают Масленицу специальным разделом в меню. В прошлом году за праздничную неделю повара напекли более 100 тыс. блинов.