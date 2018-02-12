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Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменены из-за циклона

Общество
12 февраля, 2:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

В администрации городского округа добавили, что детские сады продолжают работать в обычном режиме

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Занятия в школах и учреждениях дополнительного образования Петропавловска-Камчатского отменены в понедельник из-за циклона, который принес сильный снег и ветер. Об этом сообщает администрация городского округа.

"Учитывая комплекс неблагоприятных метеоусловий, занятия обеих смен во всех школах Петропавловска-Камчатского отменяются. Также отменены занятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля в Петропавловске-Камчатском уже к середине дня ожидается сильный снег, ветер, на дорогах гололедица. В аэропорту Елизово, по данным диспетчерской службы, в понедельник перенесены три внутрирегиональных рейса, остальные выполняются по расписанию.

Ранее ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило о приближающемся к берегам Камчатки циклоне. Согласно прогнозу, утром в понедельник на юге Усть-Большерецкого и Елизовского муниципальных районов скорость ветра составит 45 - 50 метров в секунду. "В Петропавловске-Камчатском, местами Елизовском, Мильковском районах ожидается сильный снег. Скорость ветра в Петропавловске-Камчатском достигнет 23 - 28 метров в секунду, на востоке Елизовского района - 25 - 30 метров в секунду", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Ожидается, что циклон будет действовать первую половину дня и продолжит оказывать влияние на Усть-Камчатский район, где ожидается сильный снег, ветер восточный 25 - 30 метров в секунду, метель.

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