Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В акватории Берингова моря из-за сильных волн объявили штормовое предупреждение

Общество
12 февраля, 3:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

В первой половине ночи 13 февраля в акватории Берингова моря и Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров, сообщили в пресс-службе МЧС Камчатки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Тихого океана и Берингова моря в связи с сильными волнами, до 8-9 метров, которые ожидаются 13 и 14 февраля, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Камчатки.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Так, в первой половине ночи 13 февраля ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров в акватории Берингова моря и Тихого океана, а также в прибрежных акваториях Елизовского, Усть-Камчатского, Карагинского, Алеутского районов", - отмечается в сообщении. Предупреждение действует до конца суток 14 февраля.

Руководителей судоходных компаний, чьи суда могут находиться в районах с сильными волнами, просят принять меры повышенной предосторожности.

Ранее ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило о приближающемся к берегам Камчатки циклоне. Согласно прогнозу, утром в понедельник на юге Усть-Большерецкого и Елизовского муниципальных районов скорость ветра составит 45 - 50 метров в секунду. Ожидается, что циклон будет действовать первую половину дня и продолжит оказывать влияние на Усть-Камчатский район, где ожидается сильный снег, ветер восточный 25 - 30 метров в секунду, метель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148
2
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
3
Фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018
4
Прокуратура: самолет Ан-148 упал через четыре минуты после взлета
5
Демченко: саночник Павличенко мог заявить о несправедливом отношении из-за провала на ОИ
6
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
7
Список пассажиров и членов экипажа Ан-148
Темы дня
Новости партнеров
Реклама