В акватории Берингова моря из-за сильных волн объявили штормовое предупреждение

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в акваториях Тихого океана и Берингова моря в связи с сильными волнами, до 8-9 метров, которые ожидаются 13 и 14 февраля, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Камчатки.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Так, в первой половине ночи 13 февраля ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров в акватории Берингова моря и Тихого океана, а также в прибрежных акваториях Елизовского, Усть-Камчатского, Карагинского, Алеутского районов", - отмечается в сообщении. Предупреждение действует до конца суток 14 февраля.

Руководителей судоходных компаний, чьи суда могут находиться в районах с сильными волнами, просят принять меры повышенной предосторожности.

Ранее ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило о приближающемся к берегам Камчатки циклоне. Согласно прогнозу, утром в понедельник на юге Усть-Большерецкого и Елизовского муниципальных районов скорость ветра составит 45 - 50 метров в секунду. Ожидается, что циклон будет действовать первую половину дня и продолжит оказывать влияние на Усть-Камчатский район, где ожидается сильный снег, ветер восточный 25 - 30 метров в секунду, метель.