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На Камчатке объявили лавинную опасность

Общество
12 февраля, 5:48 UTC+3

По данным краевого МЧС, самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов

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ТАСС, 12 февраля. Камчатский региональный противолавинный центр объявил штормовое предупреждение в связи с повышенной опасностью схода лавин, сообщили в понедельник в пресс-службе краевого МЧС.

"В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок, Камчатским региональным противолавинным центром объявлено штормовое предупреждение. В период с 00:00 по камчатскому времени 13 февраля по 15 февраля самопроизвольный сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также с вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский", - отмечается в сообщении.

Спасатели рекомендовали туристам, спортсменам и охотникам воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Ранее ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило о приближающемся к берегам Камчатки циклоне. Согласно прогнозу, утром в понедельник на юге Усть-Большерецкого и Елизовского муниципальных районов скорость ветра составит 45 - 50 метров в секунду. Ожидается, что циклон будет действовать первую половину дня и продолжит оказывать влияние на Усть-Камчатский район, где ожидается сильный снег, ветер восточный 25 - 30 метров в секунду, метель.

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