Еврокомиссия пригрозила лишить финансирования Oxfam из-за скандала с проститутками

ТАСС, 12 февраля. Международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam может лишиться финансирования со стороны Евросоюза после того, как ее сотрудников уличили в заказе услуг несовершеннолетних проституток во время загранкомандировок. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия ожидает от своих партнеров строгого соблюдения этических норм и придерживается принципа нулевой толерантности в отношении организаций, которые получают европейское финансирование, - сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос о скандале вокруг Oxfam. - Мы готовы прекратить финансирование организаций, которые не соблюдают этические нормы".

Информация о том, что ряд сотрудников пользовались услугами несовершеннолетних девушек легкого поведения, а также о предположительных домогательствах и запугивании содержалась в отчете организации, направленном в британский правительственный комитет по благотворительным организациям в 2011 году. Речь, в частности, шла о сотрудниках, прибывших с гуманитарной миссией на остров Гаити после землетрясения, произошедшего в 2010 году. В данном отчете Oxfam утверждала, что своевременно провела внутреннее расследование, по итогам которого четверо сотрудников были уволены, еще трое подали в отставку без дисциплинарного взыскания. Одним из тех, кто ушел по собственному желанию был глава представительства организации в Гаити Роланд ван Хаувермайрен

Скандал разразился на прошлой неделе, когда выдержки из отчета опубликовала британская газета The Times. Согласно ее публикации, вечеринки проходили на виллах, арендованных для командированных сотрудников. Вопросы к руководству Oxfam возникли прежде всего из-за того, что ни об одном из этих нарушений они не уведомили местные власти. В интервью сегодняшней газете Guardian посол Гаити в Соединенном Королевстве Бокчит Эдмонт призвал британские власти назвать имена всех сотрудников НПО, которые подозреваются в использовании услуг несовершеннолетних проституток, для того, чтобы судить их "в международной системе".

По информации The Times, правительство Великобритании ежегодно перечисляет Oxfam около £32 млн ($44 млн), при этом бюджет организации достигает около £300 млн ($414 млн) в год. Число сотрудников Oxfam достигает 10 тыс. человек, которые работают в дополнение к 23 тыс. добровольцев. Оборот компании со штаб-квартирой в Оксфорде достигает 415 млн фунтов в год ($573 млн).