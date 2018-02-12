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Московский институт физической культуры и спорта лишился лицензии

Общество
12 февраля, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Кроме того, из-за неустранения нарушений Рособрнадзор лишил госаккредитации Московский институт психологии

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор прекратил действие лицензии Московского института физической культуры и спорта, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии Московского института физической культуры и спорта. Также Рособрнадзор за неустранение нарушений полностью лишил госаккредитации Московский институт психологии", - сообщили в пресс-службе.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.

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