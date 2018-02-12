Строительство нового корпуса Совфеда запланировано на 2019-2020 годы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Строительство нового корпуса Совета Федерации, который соединится с действующим зданием на Большой Дмитровке в Москве и позволит разместиться всем сенаторам, запланировано на 2019-2020 годы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Совфеда.

"За прошедшее время было рассмотрено несколько вариантов решения этого вопроса. В итоге пришли к выводу, что оптимальный вариант - это строительство нового современного корпуса, соединенного переходом с нынешним зданием Совета Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты.

Отмечается, что возможности для строительства пристройки есть - речь идет об использовании территории, "занимаемой давно заброшенным двухэтажным строением, не представляющим исторической или культурной ценности, по адресу: ул. Петровка, д. 17, стр. 19".

"В 2018 году должны быть выполнены проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта, согласование с властями Москвы. В 2019-2020 годах планируется строительство", - добавляется в сообщении.

Техзадание и концепция

Как пояснили в пресс-службе, концепция нового здания, техническое задание на проектирование разработаны управлением делами президента РФ совместно с аппаратом Совета Федерации и службами эксплуатации. Документ предусматривает сооружение нового корпуса с учетом окружающей застройки в этом районе Москвы. В частности, высота наземной части составит шесть этажей.

"В здании будут располагаться кабинеты сенаторов, залы для проведения заседаний комитетов СФ. Запланированы столовая, буфет, подземный гараж. Зал заседаний палаты остается в существующем здании", - отмечают в пресс-службе.

В настоящее время члены Совета Федерации, их помощники и сотрудники аппарата располагаются в зданиях верхней палаты на Большой Дмитровке и Новом Арбате. "Несмотря на кажущиеся большими размеры зданий на Дмитровке, помещений в нем недостаточно - многие сенаторы вынуждены делить кабинеты с коллегами и помощниками. Остро не хватает места для проведения заседаний комитетов СФ, переговоров, встреч, круглых столов, парламентских слушаний и других публичных мероприятий", - сообщает пресс-служба.