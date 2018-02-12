Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство нового корпуса Совфеда запланировано на 2019-2020 годы

Общество
12 февраля, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

В настоящее время члены Совета Федерации работают в зданиях верхней палаты на Большой Дмитровке и Новом Арбате

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Строительство нового корпуса Совета Федерации, который соединится с действующим зданием на Большой Дмитровке в Москве и позволит разместиться всем сенаторам, запланировано на 2019-2020 годы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Совфеда.

"За прошедшее время было рассмотрено несколько вариантов решения этого вопроса. В итоге пришли к выводу, что оптимальный вариант - это строительство нового современного корпуса, соединенного переходом с нынешним зданием Совета Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы верхней палаты.

Отмечается, что возможности для строительства пристройки есть - речь идет об использовании территории, "занимаемой давно заброшенным двухэтажным строением, не представляющим исторической или культурной ценности, по адресу: ул. Петровка, д. 17, стр. 19".

"В 2018 году должны быть выполнены проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта, согласование с властями Москвы. В 2019-2020 годах планируется строительство", - добавляется в сообщении.

Техзадание и концепция

Как пояснили в пресс-службе, концепция нового здания, техническое задание на проектирование разработаны управлением делами президента РФ совместно с аппаратом Совета Федерации и службами эксплуатации. Документ предусматривает сооружение нового корпуса с учетом окружающей застройки в этом районе Москвы. В частности, высота наземной части составит шесть этажей.

"В здании будут располагаться кабинеты сенаторов, залы для проведения заседаний комитетов СФ. Запланированы столовая, буфет, подземный гараж. Зал заседаний палаты остается в существующем здании", - отмечают в пресс-службе.

В настоящее время члены Совета Федерации, их помощники и сотрудники аппарата располагаются в зданиях верхней палаты на Большой Дмитровке и Новом Арбате. "Несмотря на кажущиеся большими размеры зданий на Дмитровке, помещений в нем недостаточно - многие сенаторы вынуждены делить кабинеты с коллегами и помощниками. Остро не хватает места для проведения заседаний комитетов СФ, переговоров, встреч, круглых столов, парламентских слушаний и других публичных мероприятий", - сообщает пресс-служба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших
3
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
4
Расследование крушения Ан-148 в Подмосковье. Хроника событий
5
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
6
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
7
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама