Открытие зимней Олимпиады-2018 посмотрели 1,8 млн россиян

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Торжественную церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане смотрели 1,8 млн россиян. Такие данные в понедельник привела компания Mediascope.

В этом году трансляцию церемонии показал в эфире телеканал "Матч ТВ".

"Более 5 млн человек или 7% населения России включились на церемонию хотя бы на минуту, - рассказали в пресс-службе измерителя. - Среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 миллиона человек, это 2,6% населения или 14% телезрителей".

В компании напомнили, что среди подобных событий наибольший рейтинг в истории российских измерений получила церемония открытия зимней Олимпиады в Сочи четыре года назад. "Тогда прямую трансляцию показали одновременно Первый канал и "Россия 1", на домашнем экране ее смотрели около 33% населения в среднюю минуту (22,4 миллиона человек). Доля аудитории составила около 70% телезрителей", - заметили представители Mediasope.

Интерес к Играм

Кроме того, в преддверии игр в Пхёнчхане компания Mediascope также провела исследование намерений и предпочтений жителей РФ в отношении грядущих трансляций олимпийских соревнований. Оказалось, что следить за Олимпийскими играми планируют 44% россиян, еще 29% затруднились с ответом ("не знаю, может буду, может нет"), 27% опрошенных заявили, что не собираются следить за ходом Игр.

В топ наиболее интересных населению дисциплин вошли биатлон, фигурное катание, хоккей, лыжные гонки, интерес также вызывают керлинг и конькобежный спорт.

Согласно данным компании, наибольший зрителей интерес вызывают выступления фигуристки Евгении Медведевой.