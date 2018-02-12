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Замдиректора Oxfam решила подать в отставку из-за скандала с проститутками

Общество
12 февраля, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Исполнительный директор организации Марк Голдринг заявил, что с уважением относится к этому решению

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ТАСС, 12 февраля. Заместитель исполнительного директора международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam Пенни Лоуренс приняла решение уйти в отставку после того, как ее сотрудников уличили в заказе услуг несовершеннолетних проституток во время загранкомандировок. Об этом в понедельник сообщила газета Guardian.

"Мне стыдно, что подобное происходило во время моей работы в организации. Я беру на себя полную ответственность, - приводит издание ее слова. - Я сожалею о вреде, причиненном людям, которые нам доверяли".

Исполнительный директор организации Марк Голдринг отметил, что с уважением относится к решению Лоуренс. "Я глубоко уважаю решение Пенни взять на себя ответственность. Как и мы, она потрясена тем, что произошло, и решила сделать то, что лучше для Oxfam и людей, для которых мы существуем", - приводит его слова издание.

Информация о том, что ряд сотрудников пользовался услугами несовершеннолетних проституток, а также о предположительных домогательствах и запугивании содержалась в отчете организации, направленном в британский правительственный комитет по благотворительным организациям в 2011 году. Речь, в частности, шла о сотрудниках, прибывших с гуманитарной миссией на остров Гаити после землетрясения, произошедшего в 2010 году. В данном отчете Oxfam утверждала, что своевременно провела внутреннее расследование, по итогам которого четверо сотрудников были уволены, еще трое подали в отставку без дисциплинарного взыскания. Одним из тех, кто ушел по собственному желанию был глава представительства организации в Гаити Роланд ван Хаувермайрен

Скандал разразился на прошлой неделе, когда выдержки из отчета опубликовала британская газета The Times. Согласно ее публикации, вечеринки проходили на виллах, арендованных для командированных сотрудников. Вопросы к руководству Oxfam возникли прежде всего из-за того, что ни об одном из этих нарушений они не уведомили местные власти. В интервью сегодняшней газете Guardian посол Гаити в Соединенном Королевстве Бокчит Эдмонт призвал британские власти назвать имена всех сотрудников НПО, которые подозреваются в использовании услуг несовершеннолетних проституток, для того, чтобы судить их "в международной системе".

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