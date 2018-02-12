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Эксперты ОНФ предложили властям разрешить социальному такси ездить по выделенной полосе

Общество
12 февраля, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Предложение содержится в резолюции, которая будет направлена в правительство

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МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выступили с предложением предоставить службе социального такси права обычного такси, которое, в частности, может ездить по выделенным полосам. Об этом сообщил в понедельник ТАСС член Центрального штаба ОНФ Михаил Киселев по итогам круглого стола по теме госпрограммы "Доступная среда", состоявшегося в Москве.

По его словам, сейчас социальное такси, которое используется, в частности, для перевозки лиц с ограниченными возможностями, только номинально называется "такси". Фактически автомобили, используемые этой службой, не могут использовать различные права и привилегии, которые закреплены за лицензированными такси.

"Следует наделить правами, которые есть у обычного такси, автомобили социального такси, потому что сейчас машины социального такси не могут, например, ездить по выделенным полосам. Хотя для социального такси это в некоторых случаях может быть гораздо более необходимо", - сказал Киселев.

Он уточнил, что это предложение содержится в резолюции, принятой по итогам круглого стола. Документ будет направлен в органы власти, в частности в правительство РФ, добавил собеседник агентства.

Киселев также отметил, что еще одним пунктом резолюции является необходимость учитывать выполнение программы "Доступная среда" при оценке эффективности губернаторов.

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