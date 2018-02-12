Православные и католики обсудили в Вене защиту христиан на Ближнем Востоке

ВЕНА, 12 февраля. /ТАСС/. Проблема защиты христиан и сохранности христианских святынь на Ближнем Востоке стала главной темой международной конференции с участием представителей Русской православной и Римско-католической церквей в понедельник в Вене.

Конференция двух церквей была посвящена вопросам гуманитарной поддержки христиан и православно-католическому сотрудничеству на Ближнем Востоке. От русской церкви на конференции выступил глава отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион, а от Римско-католической - глава Папского совета по содействию христианскому единству, кардинал Курт Кох.

"Мы слышим общий призыв католических священников, что христиане на Ближнем Востоке нуждаются не только в гуманитарной помощи, но и в политической поддержке. Многие архиепископы призывают свои страны и их правительства сделать все возможное для достижения мира в этом регионе. Им [священникам] всегда было ясно, что приверженность Русской православной церкви и, думаю, также российского правительства всегда была нацелена на оказание помощи христианам в этом регионе", - отметил примас Австрии и архиепископ Вены, кардинал Кристоф Шёнборн, выступая в Архиепископском дворце австрийской столицы.

Каталог уничтоженных святынь

Кроме того, в рамках конференции состоялась презентация каталогизированного сборника с христианскими святынями, уничтоженными или разрушенными боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) за время сирийской войны. В каталоге изображены объекты для совершения христианских религиозных обрядов - церкви, кладбища и монастыри - их детальное описание. По словам митрополита Илариона, представленные святыни нуждаются в скорейшем восстановлении.

Международный форум стал важным моментом во взаимоотношениях между РПЦ и Римско-католической церквями. Он был посвящен второй годовщине первой в истории встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состоявшейся на Кубе 12 февраля 2016 года.

В то же время митрополит Иларион отметил, что новая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска может пройти в любой момент, когда оба будут готовы к ней. "Решение, где и когда встретиться, зависит от папы и патриарха, - сказал Иларион. - Думаю, что когда они будут готовы встретиться в очередной раз, они найдут нужное для этого место".