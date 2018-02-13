Во Владикавказе пройдет первый на Северном Кавказе слет волонтеров

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. волонтеров из всех семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа соберутся во вторник во Владикавказе на слете волонтеров "Добрая воля Кавказа". Об этом ТАСС сообщил инициатор мероприятия, депутат Госдумы, зампредседателя комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов.

"Это первый в Северо-Кавказском федеральном округе слет волонтеров. Владикавказ станет домом добровольчества более чем для 1 тыс. волонтеров из всех республик округа. Они обменяются опытом, расскажут о своих планах и достижениях", - сказал Таймазов.

В рамках слета откроется центр поддержки добровольчества. В церемонии примут участие вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, а также более десятка депутатов Госдумы, в том числе Александр Карелин, Бувайсар Сайтиев, Светлана Журова, Вячеслав Фетисов, Николай Валуев.

По данным организаторов, этот центр призвал объединить волонтеров округа. В нем будут предоставлены организационные, методические, образовательные, консультационные, информационные ресурсы волонтерам, волонтерским организациям и проектам. Здесь же будут информировать о важных событиях федеральной и региональной повестки, программах, форумах, акциях, интересных и значимых для волонтерского сообщества.

На слете участники также смогут посмотреть фильм о паралимпийском движении "Со дна вершины", снятый в 2017 году. В нем рассказывается о двукратном паралимпийском чемпионе Алексее Мошкине, который прибудет во Владикавказ.

Участники слета также проведут флешмоб в форме танца, в котором образуют надпись "Молодежь Кавказа за мир".