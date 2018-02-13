Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 1 млрд человек отправляют в день через WhatsApp 55 млрд сообщений

Общество
13 февраля, 3:55 UTC+3 ДУБАЙ корр. ТАСС, Первин Мамед- заде

Вице-президент по развитию бизнеса компании WhatsApp Inc. Нирадж Арора подчеркнул, что "основные причины успеха WhatsApp кроются в его надежности и простоте"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ДУБАЙ, 13 февраля. /Спец. корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Основные причины успеха мессенджера WhatsApp кроются в его надежности и простоте. С таким заявлением выступил в понедельник в Дубае Нирадж Арора, вице-президент по развитию бизнеса компании WhatsApp Inc., создавшей всемирно известную систему обмена сообщениями.

Смотрите также

WhatsApp запустил собственную платежную систему

"Лаборатория Касперского" обнаружила вирус, крадущий сообщения из WhatsApp для Android

СМИ: уязвимость шифрования в WhatsApp может угрожать конфиденциальности групповых чатов

Он выступил на 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit), посвященном вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни.

В престижном мероприятии принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

По словам Ароры, "число активных пользователей WhatsApp в месяц достигло 1,3 млрд человек, при этом ежедневно мессенджером пользуются около 1 млрд человек, отправляющих порядка 55 млрд сообщений". При этом вице-президент заверил, что "текстовые послания и голосовые сообщения защищаются методом сквозного шифрования (end-to-end)".

Секрет успеха - надежность, простота, доступность

Говоря об огромной популярности мессенджера, Нирадж Арора сказал, что "основные причины успеха WhatsApp кроются в его надежности и простоте". "Наша мантра: Нет рекламе, нет играм, нет уловкам "очень хорошо работает для нас", - продолжал вице-президент.

"Наш приоритет - это гарантировать, что наши пользователи получают пользу, так мы и растем", - добавил он. "Для нас важна доступность WhatsApp. Нашим сервисом пользуются не только в развитых, но и в развивающихся странах. Мы хотим убедить людей, что WhatsApp - это полезная вещь, главный элемент повседневной жизни", - подытожил он.

Саммит, формирующий будущее

Всемирный правительственный саммит проводится под патронажем премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. Он учрежден в 2013 году и за короткое время превратился в событие международного масштаба.

Как рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС организаторы, "представительный форум обсуждает идеи и технологии, которые изменяют мир и формируют будущее". Кроме того, на саммите "происходит обмен опытом по вопросам внедрения передовых технологий и методов эффективного управления в государственном и частном секторах".

Площадка World Government Summit активно используется для "презентации смелых инновационных проектов, призванных совершать прорывы и менять представления о горизонтах возможного".

В программе нынешнего форума также присутствуют такие темы, как пути достижения благополучия и справедливости в обществе XXI века, реагирование на изменение климата, перспективы освоения человеком других планет, роль биотехнологий в медицине ближайшего будущего и многие другие.

Всемирный правительственный саммит в Дубае, проходящий в комплексе Madinat Jumeirah, завершит работу вечером 13 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мактум, Мухаммед бен Рашид, Аль
Страны
ОАЭ
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
СМИ: глава МИД Нидерландов неправильно интерпретировал слова Путина
6
Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина
7
Долгожданное возвращение Lada на Кубу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама