В реабилитационном центре в Приморье умерла вышедшая к людям старая тигрица

ХАБАРОВСК, 13 февраля. /ТАСС/. Ветеринары не смогли спасти старую тигрицу, которую житель села в Хабаровском крае нашел на своей веранде. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В конце января житель села Солонцово района имени Лазо Хабаровского края обнаружил животное на веранде своего дома. Прибывшие на место специалисты доставили тигрицу в реабилитационный центр в Алексеевке (Приморье). Обследовавшие ее ветеринары определили, что она сильно истощена, у нее не хватало зубов, были повреждения десны и образовались потертости на лапах. Зверю было более десяти лет, в этом возрасте хищник считается старым.

"Тигрица умерла. Это произошло в ночь с пятницы на субботу. В приморский реабилитационный центр ее доставили в крайней степени истощения, пошли необратимые процессы. Шансов спасти животное не было", - сказал Арамилев.

Он добавил, что специалисты провели вскрытие тела, подтвердившее сильное истощение. Они также выявились заболевания, которые свойственны старым животным. "Окончательные выводы о причине гибели будут сделаны после получения результатов анализов", - сказал Арамилев.

Как уточнил ТАСС директор приморского Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных Виктор Кузьменко, тигрица, возможно, умерла от онкологии. "Есть подозрение на онкологию, на рак. Все покажут анализы", - сказал он.