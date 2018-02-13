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CNN: в США республиканцы не отдают пожертвования обвиненного в домогательствах миллиардера

Общество
13 февраля, 4:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, февраля. /ТАСС

Руководство республиканцев заявило, что вина Стива Уинна еще не доказана

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НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Национальный комитет правящей Республиканской партии (НКРП) США принял решение хранить в кассе добровольные пожертвования, полученные от миллиардера Стива Уинна, который после обвинений в сексуальных домогательствах покинул пост председателя финансового комитета НКРП. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее сведениям, руководство республиканцев мотивирует свое решение тем, что расследование в отношении владельца сети казино Wynn Resorts еще не завершено, а его вина не доказана. Соответственно дальнейшая судьба пожертвований миллиардера станет ясна только после окончания следственных мероприятий, ведущихся в двух штатах. В 2017 году Уинн безвозмездно направил НКРП 375 $тысяч, уточнила телекомпания.

Поводом для отставки магната стала публикация газеты The Wall Street Journal от 26 января. Она утверждает, что 76-летний Уинн в течение долгих лет позволял себе неподобающие действия в отношении подчиненных и сотрудниц сферы услуг. В частности, миллиардер якобы выплатил $7,5 млн отступных работнице маникюрного салона в Лас-Вегасе, которую он, по словам потерпевшей, принудил к сексу в 2005 году.

Уинн назвал такого рода утверждения абсурдными. Владелец казино увязал публикацию и обвинения с действиями своей бывшей жены Элайн, добивающейся, по его словам, пересмотра условий расторжения брака.

Тема домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна, который являлся крупным донором демократов. В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался подчиненных женского пола. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

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