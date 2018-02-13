Генпрокурор Нью-Йорка высказал претензии к планам продажи компании Харви Вайнштейна

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман высказался против ряда условий сделки по продаже продюсерской компании Weinstein Company, основанной обвиняемым в домогательствах Харви Вайнштейном. Обещания потенциальных покупателей "полностью противоречат документам, которые они направили [в прокуратуру]", заявил Шнайдерман в понедельник на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания CNN.

Генпрокурор прежде всего против сохранения Дэвида Глассера у руля руководства Weinstein Company после продажи компании группе инвесторов во главе с Марией Контрерас-Суит. "Руководство компании выступало соучастником правонарушений. Оно знало о происходящем и не только не положило этому конец, но и покрывало творившееся", - возмутился Шнайдерман.

Он напомнил, что потенциальные покупатели заявляли о решении выплатить компенсации потерпевшим, пресечь возможные нарушения в будущем и ввести в руководство фирмы больше женщин. Все эти положения не нашли отражения в документах, которые Контрерас-Суит с партнерами направили по запросу в генпрокуратуру Нью-Йорка. Шнайдерман дал ясно понять, что он не против сделки как таковой, но не приемлет перечисленных выше моментов.

В воскресенье генпрокурор штата предъявил судебный иск Weinstein Company, а также ее основателям - Харви Вайнштейну и его брату Роберту. По данным CNN, иск поставил на грань срыва планы по продаже компании. Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal , сумма сделки может составлять $500 млн. А Контрерас-Суит единственная из претендентов согласилась купить компанию, не дожидаясь ее банкротства.