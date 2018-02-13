Опоздавшие на самолет в Таиланде школьники из Якутии вернулись домой

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Якутские школьники, которые опоздали на самолет в Бангкоке в начале февраля, вернулись домой. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Сегодня утром все прилетели в Якутск. С детьми все в порядке. В среду вылетают в Депутатский [Усть-Янский район]", - сообщила представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 20 подростков из Якутии прилетели в Таиланд 22 января для участия в международном фестивале. Однако вернуться обратно вовремя они не смогли из-за опоздания на обратный рейс. Первая группа из десяти детей вернулась в Россию в минувшую пятницу.

Как сообщали ТАСС в консульском отделе посольства РФ в Таиланде, из-за того, что приобрести авиабилеты для всех сразу невозможно, школьников вывозили из Банкгока группами по несколько человек. Представительством Русской православной церкви в Таиланде оперативно были собраны необходимые средства, чтобы обеспечить детей жильем и питанием.