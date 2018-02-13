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В Приморье в день выборов 18 марта проведут "школьные референдумы"

Общество
13 февраля, 6:28 UTC+3

Родителям учеников предложат ответить на несколько вопросов, в том числе о переносе летних каникул, переходе на электронные учебники, организации дополнительного образования и так далее

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ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. "Школьные референдумы", на которых родители смогут высказать свое мнение по различным вопросам обучения детей, пройдут 18 марта в семи муниципалитетах Приморья. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

"Школьные референдумы" в Приморье пройдут в семи муниципалитетах в 130 школах края. Родителям учеников в районах предложат ответить на разные вопросы, которые вынесены на всеобщее обсуждение. Среди них перенос летних каникул, переход на электронные учебники, организация дополнительного образования, школьная форма, привлечение школьников к общественно-полезному труду и многие другие", - говорится в сообщении.

Муниципальные референдумы по вопросам совершенствования образования в Приморье пройдут в день выборов президента РФ - 18 марта. Голосование будет тайным. Приморцы должны будут поставить галочку в одной из строчек бюллетеня, формат которого сейчас разрабатывается.

"Школа - живой организм, поэтому у родителей всегда много вопросов к системе дополнительного образования, к организации питания, к обеспечению учебниками, каникулярному режиму и прочим темам. На мой взгляд, правильно узнать мнение всех участников образовательного процесса по этим сферам и учитывать его в дальнейшем при принятии определенных решений", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Приморья Константина Межонова.

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