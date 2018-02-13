Врачи выписали первого из четырех пострадавших от взрыва газового баллона в Подмосковье

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы первого из четырех пострадавших в результате взрыва баллона с бытовым газом в ЖК "Бутово-Парк", сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

"По состоянию на 13 февраля в ожоговом центре Подольской городской больницы продолжают находиться трое мужчин, одного пациента накануне выписали. Все они ранее поступили в медучреждение в результате взрыва газа в ЖК "Бутово-Парк", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

По словам министра, двоих пострадавших, находившихся ранее в реанимации, перевели в палату ожогового отделения.

Ранее сообщалось, что 5 февраля на 20-м этаже 25-этажного дома №15 в жилом комплексе "Бутово-Парк" взорвался баллон газа, и начался пожар. Взрыв повредил фасад здания, квартиру и шахту лифта. Пострадали четыре человека.