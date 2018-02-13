Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: ожидается участие Лаврова в ближневосточной конференции клуба "Валдай"

Общество
13 февраля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Конференция пройдет 19-20 февраля в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", которая пройдет 19-20 февраля в Москве. Об этом журналистам во вторник заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, который также является одним из организаторов конференции.

"Главный спикер у нас один и, как ни странно, он происходит из России - это Сергей Лавров", - сказал эксперт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
6
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама