Эксперт: ожидается участие Лаврова в ближневосточной конференции клуба "Валдай"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях", которая пройдет 19-20 февраля в Москве. Об этом журналистам во вторник заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, который также является одним из организаторов конференции.

"Главный спикер у нас один и, как ни странно, он происходит из России - это Сергей Лавров", - сказал эксперт.