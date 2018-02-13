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Единоросс предложил освободить от госпошлин за восстановление утерянных при ЧС документов

Общество
13 февраля, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев разработал законопроект после взрыва бытового газа в Ижевске в 2017 году, в результате которого обрушился подъезд жилого дома

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев внесет в ближайшее время в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить от уплаты государственной пошлины при восстановлении документов, утерянных гражданином при чрезвычайной ситуации.

Как сообщил журналистам во вторник сам автор инициативы, координационный совет фракции единороссов ее одобрил. По словам Исаева, он разработал данный проект после несчастного случая в Ижевске, где в 2017 году произошел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд дома.

Исаев напомнил, что в действующей статье Налогового кодекса РФ есть норма, в соответствии с которой лицам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, не нужно оплачивать государственную пошлину за восстановление паспорта. "Другие документы не упомянуты. Между тем восстановление этих документов может быть достаточно затратным, например, [восстановить] международные водительские права - это 1,6 тыс. рублей, паспорт автомобиля - 500 рублей", - отметил единоросс.

"Я вношу законопроект, который предлагает освободить от уплаты государственной пошлины жертв подобного рода чрезвычайных ситуаций, которым необходимо восстановить государственные документы", - сказал депутат. Он уточнил, что "это касается тех случаев, которые признаны чрезвычайной ситуацией - наводнение, взрыв газа в доме, землетрясение, падение воздушного судна и так далее".

"Жертвы чрезвычайной ситуации от уплаты госпошлины [при восстановлении документов] будут освобождаться", - заключил он.

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ЧП в жилом доме в Ижевске
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