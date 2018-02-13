Единороссы предлагают дать право несовершеннолетним жить отдельно от опекунов с 14 лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Баталина разработала законопроект, которым предлагается предоставить несовершеннолетним право жить отдельно от опекунов не с 16 лет, а с 14. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам заседания координационного совета по вопросам законодательства фракции.

По его словам, соответствующую инициативу парламентарий внесла на рассмотрение координационного совета фракции. Исаев пояснил, что сегодня по законодательству, если устанавливается опека, то ребенок должен проживать вместе с опекуном до достижения 16 лет. Между тем, отметил депутат, очень часто такие дети с трудной судьбой в 14-летнем возрасте уже поступают в военные училища и в профессионально-технические училища, которые находятся в удалении от места проживания опекуна.

"В этом случае предлагается понизить планку до 14 лет для того, чтобы с 14 лет ребенок мог проживать отдельно от опекуна. В нынешней ситуации человек должен либо отказаться от опеки, либо каким-то образом переезжать вместе с ребенком для того, чтобы обеспечить совместное проживание, что не всегда возможно", - объяснил суть предложения первый замруководителя думских единороссов, заверив, что фракция будет поддерживать этот законопроект.

Право на встречу с родителями в СИЗО

Еще один проект закона, также разработанный депутатом Баталиной и представленный на рассмотрение координационного совета фракции, по словам Исаева, направлен на "предоставление несовершеннолетним малолетним детям до 14 лет и детям-инвалидам права встречаться со своими родителями, находящимися в следственном изоляторе, которые являются обвиняемыми или подозреваемыми".

Парламентарий отметил, что в законодательстве "установлена общая норма, что в следственном изоляторе человек должен находиться два месяца, а продление осуществляется в исключительном случае". Однако, заметил депутат, "это исключение превратилось в общее правило", когда зачастую люди по несколько месяцев, иногда даже лет, проводят в следственном изоляторе.

"В отношении этих людей еще нет вступившего в законную силу решения суда, и они не признаны преступниками. А у них дети, и если до 14 лет детям, они растут без родителя. И поэтому мы поддержали эту инициативу", - объяснил Исаев журналистам позицию совета фракции. Он добавил, что с позицией автора инициативы согласно Министерство юстиции РФ, однако ее мнение не разделяет Министерство внутренних дел РФ.

"Видимо, внутри правительства будет дискуссия. Мы будем настаивать на данной позиции", - заявил он.

По его словам, данные инициативы будут внесены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.