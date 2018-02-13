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Никифоров: наставничество может полноценно развиваться без изменения законодательства

Общество
13 февраля, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

По словам главы Минкомсвязи, если практика покажет необходимость законодательных изменений для развития сферы наставничества, то это можно сделать

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МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Развитие профессиональной среды наставничества в России не требует внесения изменений в действующее законодательство. Такое мнение высказал глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров, выступая во вторник на сессии "Чиновник 2.0 - наставничество на госслужбе" в рамках Всероссийского форума "Наставник".

"Только что мне один представитель СМИ тоже задал вопрос: считаете ли вы, что нужно изменить регламенты, законы, действующие нормативные акты для того, чтобы институт наставничества полноценно вошел в жизнь наших государственных служащих? Я ответил, что это не самоцель. Нет такой самоцели - поменять какие-то законы, чтобы с этой даты наставничество полноценно вошло в нашу жизнь", - сказал он.

По словам министра, если практика покажет необходимость законодательных изменений для развития сферы наставничества - то это можно сделать. "Но мне кажется, что это более мягкая процедура. Мне посчастливилось работать с людьми, которых я сейчас уже готов назвать своими наставниками просто по факту передачи компетенций и личного опыта. Это не был такой процесс, когда в один прекрасный день кого-то таким наставником назначили и ко мне прикрепили", - отметил он.

Нмкифоров считает, что наставника сложно выбрать формально. "Очень часто это отношения, которые складываются по жизни и выходят за рамки формальных регламентов", - пояснил он.

Форум "Наставник", который проходит 13-15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в семи федеральных округах России.

Организатор форума - Агентство стратегических инициатив. ТАСС выступает генеральным информационным партнером.

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Всероссийский форум "Наставник-2018"
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