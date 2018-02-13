Турчак: волонтеры являются кадровым резервом страны

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 февраля. /ТАСС/. Молодые люди, состоящие в волонтерских и добровольческих движениях, являются кадровым резервом страны. Об этом во вторник сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на слете волонтеров "Добрая воля Кавказа" во Владикавказе.

"Мы сегодня видели, какое количество ребят вовлечены в волонтерские движения на Северном Кавказе, в Северной Осетии. Естественно, это и наш кадровый резерв, - сказал он. - У нас есть проект, когда мы отбираем кандидатов, именно тех ребят, кто готов и хочет связать свою дальнейшую жизнь с политикой, потом стать депутатом самого разного уровня, начиная от муниципального и заканчивая депутатом Госдумы".

Он отметил усилия партии "Единая Россия" по развитию добровольчества. По его словам, закон, принятый в начале года в Госдуме, обеспечит более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами волонтерской деятельности и органами власти.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что волонтерские движения в республике работают по разным направлениям. На территории республики действуют более 2 тыс. добровольцев и 11 волонтерских организаций. "Сегодня то, что здесь собрались ребята из других регионов, позволит обменяться опытом и обогатиться знаниями. И, конечно, присутствие таких известных людей для добровольцев, волонтеров - это стимул для развития волонтерской деятельности", - сказал секретарь генсовета партии.

Первый на Северном Кавказе слет волонтеров "Добрая воля Кавказа" проходил в Северо-Осетинском госуниверситете во Владикавказе по инициативе депутата Госдумы от Северной Осетии, зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Артура Таймазова. Он собрал более 1 тыс. волонтеров из всех семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В рамках слета состоялось открытие первого Центра поддержки добровольчества. Он будет оказывать помощь волонтерам в части организационных, методических, образовательных и консультационных ресурсов.