Судебное заседание по иску "Просвещения" к "Российскому учебнику" отложено до 23 марта

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы 23 марта рассмотрит иск издательства "Просвещение" о взыскании с издательского центра "Вентана-Граф" 3,7 млрд рублей. Об этом корреспондент ТАСС сообщил из зала судебного заседания.

"Судебное заседание отложено до 10:30 23 марта 2018 года", - сказала судья.

В ходе слушания представитель ответчика Павел Садовский ходатайствовал, чтобы судебное разбирательство было отложено, поскольку сторона ответчика не успела ознакомиться со всеми документами, которые были предоставлены истцом в уточненном исковом требовании. "В связи с совсем недавно полученным нами уточненным исковым заявлением с большим количеством приложений мы просим суд об отложении судебного заседания", - сказал Садовский.

Ранее издательство "Просвещение" подало в Арбитражный суд Москвы иск к издательскому центру "Вентана-Граф" (входит в корпорацию "Российский учебник"), требуя взыскать с него 3,7 млрд рублей за распространение контрафактных товаров и уничтожить весь тираж незаконно выпущенной учебной продукции. Издательский центр "Вентана-Граф" обвинялся в том, что выпустил около 500 наименований печатной продукции, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком издательства "Просвещение". В "Российском учебнике" заявляли, что иск - попытка испортить репутацию корпорации.

"Просвещение" является старейшим российским издательством, основанным в 1930 году. Из 1305 наименований, входящих в федеральный перечень учебников Минобрнауки, около 480 выпускаются "Просвещением".

Корпорация "Российский учебник" учреждена в 2017 году. В ее состав вошли издательства "Дрофа", "Астрель" "Вентана- Граф", а также цифровая образовательная платформа Lecta. Портфель учебников "Вентаны-Граф" в федеральном перечне состоит из 188 наименований. В целом у "Российского учебника" 482 наименования в перечне Минобрнауки.