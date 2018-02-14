Дума рассмотрит закон о запрете притравки собак в редакции согласительной комиссии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду согласованную депутатами и сенаторами редакцию закона о запрете контактной притравки охотничьих собак.

Документ был ранее принят Госдумой и отклонен Советом Федерации, где посчитали, что он может нанести вред охотничьей отрасли. Для преодоления разногласий и была создана согласительная комиссия парламентариев.

Как сообщил журналистам глава профильного думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации завершила свою работу и подписала текст закона, который полностью запрещает контактную притравку собак. Теперь, по его словам, на испытательно-тренировочных станциях "возможна только бесконтактная подготовка собак, то есть при установке соответствующих оградительных конструкций, которые должны не только исключать жестокое обращение, но и в принципе какой-либо физический вред".

Авторами закона, о котором идет речь, выступили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Ольга Тимофеева ("Единая Россия") и Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") и другие парламентарии. За принятие этого закона на заседании Госдумы проголосовали 402 депутата.

Николаев назвал важным опыт взаимодействия депутатов и сенаторов в рамках согласительной комиссии. Он подчеркнул, что совместная работа "существенно повысила качество текста [закона], исключив из него положения, которые могли быть неверно истолкованы".

"Я надеюсь, что Госдума поддержит текст согласительной комиссии, после чего он будет передан в Совет Федерации", - заключил глава профильного думского комитета.